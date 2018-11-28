СМИ: стрелявшего в колледже в Керчи похоронили под чужой фамилией

Владислава Рослякова, устроившего 17 октября стрельбу в политехническом колледже в Керчи, кремировали и похоронили в середине ноября под чужой фамилией. Об этом сообщает телеканал 360tv.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным телеканала, средства на похороны для матери Рослякова – Галины Росляковой – собрали сочувствующие граждане. Фотокопии квитанций и письма со словами поддержки Росляковой опубликованы на сайте 360tv.ru. Всего была собрана 101 тысяча рублей. Источник уточнил, что все средства ушли по назначению.

По информации телеканала, после стрельбы в колледже Галина Рослякова на месяц попала в больницу. После выписки она вернулась на работу и переехала в съёмную квартиру. Новое место проживания не раскрывается.

Владиславу Рослякову было 18 лет. Он был учащимся керченского политехнического коллежа. По версии следствия, при нападении он использовал самодельные бомбы и помповое ружье, купленное им на законных основаниях. В результате стрельбы погиб 21 человек, еще более 70 пострадали. Сам Росляков после совершения преступления застрелился. Следственный комитет возбудил дело по статье об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.