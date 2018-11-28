В Египте нашли нетронутые саркофаги с мумиями

В Египте археологи обнаружили нетронутые саркофаги с мумиями, чей возраст может составлять около двух с половиной тысяч лет. Захоронение обнаружено в 25 километрах от Каира, сообщает агентство "Асошиэйтед пресс".

Мумии могли быть были захоронены примерно между 664 и 332 годом до нашей эры. Они помещены в специальные каркасы, которые повторяют форму человеческого тела. Захоронение было найдено в районе пирамиды фараона Аменемхета II в Дахшурском некрополе. Там древние египтяне хоронили фараонов и высшую знать.

В начале ноября археологи в Египте обнаружили десятки мумифицированных кошек, кобр и аллигаторов, а также впервые в истории нашли мумии около 200 жуков-скарабеев. Находка, возраст которой может достигать 6 тысяч лет, располагается в некрополе Саккара под Каиром. Вместе с животными и насекомыми в гробнице найдены позолоченные статуи кошек и бронзовое изваяние древнеегипетской богини кошек Бастет. В ходе поисков из-под земли извлечены свыше тысячи амулетов.