Киев обратился в Международный трибунал из-за захвата кораблей

Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву после захвата украинских судов российскими пограничниками. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел Украины. Уточняется что сейчас трибунал рассматривает жалобу о нарушении конвенции ООН.

В заявлении отмечается, что Россия продолжает практику "дискриминационного преследования" украинских и иностранных судов, планирующих пройти через Керченский пролив в украинские порты. В ведомстве также заявили о протесте против действий России.

25 ноября российские пограничники захватили три корабля военно-морских сил Украины. 24 моряка были задержаны, позднее суд в аннексированном Крыму арестовал их на два месяца. Российские власти обвиняют украинских моряков в незаконном пересечении государственной границы. Киев обвиняет российские власти в провокации и считает инцидент актом агрессии. Президент Украины подписал закон, по которому в нескольких регионах страны вводится военное положение.