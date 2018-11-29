Президент Трамп допустил возможность помиловать Манафорта

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что не исключает возможности помилования бывшего руководителя его избирательного штаба Пола Манафорта, который признал себя виновным в ряде преступлений, включая отмывание денег и незаконную лоббистскую деятельность.

Как сказал Трамп в интервью газете The New York Post, это никогда не было предметом обсуждения, но он не стал бы исключать такую возможность.

На днях спецпрокурор Роберт Мюллер, который ведёт расследование предполагаемого вмешательства России в американские президентские выборы в 2016 году, обвинил Манафорта в даче ложных показаний. Согласно обнародованным судебным документам, Манафорт нарушил условия сделки со следствием и несколько раз солгал ФБР и команде спецпрокурора, после того как признал себя виновным. Манафорт отвергает обвинения в лжесвидетельствовании.

Если выяснится, что 69-летний Манафорт действительно нарушил условия сделки с обвинением, ему вынесут достаточно суровый приговор. По словам экспертов, он рискует провести остаток своих дней в тюрьме.

Бывшего главу предвыборного штаба Трампа обвиняют в сговоре с целью отмывания средств, обмана властей США, в нарушении законодательства о регистрации иностранных агентов и подкупе свидетелей.

В августе на судебном процессе в Александрии (штат Вирджиния) Манафорта признали виновным в нескольких преступлениях, в том числе в банковском и налоговом мошенничестве. В сентябре Манафорт неожиданно признал вину по двум пунктам обвинения – о преступном сговоре против США и воспрепятствовании правосудию.

Дональд Трамп неоднократно высказывался в поддержу Манафорта. Во время судебного процесса в Вирджинии президент назвал своего бывшего подчиненного "очень хорошим человеком".