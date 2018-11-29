В Екатеринбурге изъяли рисунки школьников к дню толерантности

В Екатеринбурге полиция изъяла для проверки все 17 рисунков, нарисованных учениками школы №115 на тему толерантности. По её итогам будет принято процессуальное решение. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне издание Ura.ru рассказало, что в школе в рамках конкурса "Толерантный мир" организовали выставку детских рисунков с "однополыми парами". В конкурсе участвовали ученики 5–11-х классов. Так, одна из учениц подготовила плакат с надписью "Нам не дано выбирать внешность, ориентацию, расу. Мы все по-своему уникальны" и изобразила фигуры двух женщин, двух мужчин и мужчины с женщиной.

Ещё около десяти плакатов были с изображением радуги – символа ЛГБТ-сообщества.

В городском департаменте образования заявили, что рисунков, пропагандирующих нетрадиционные ценности, на выставке в школе №115 Екатеринбурга не было.

"В рисунках отражены общечеловеческие ценности: дружба, уважение, взаимопонимание и принятие ценностей и взглядов других людей. В некоторых работах изображена радуга – символ чистоты, детства, дружбы, олицетворяющая единение народов разных национальностей", – сказала представитель департамента образования города. Тем не менее, по её словам, с педагогом проведена разъяснительная работа.

В 2013 году в России был принят закон о запрете так называемой пропаганды гомосексуализма среди подростков. Его нарушение грозит штрафом до 5 тысяч рублей. Европейский суд по правам человека признал этот закон дискриминационным.