США могут ужесточить проверку студентов из Китая

Администрация Дональда Трампа может ужесточить проверки в отношении студентов из Китая, едущих в США. Меры планируется принять из-за опасений шпионажа с их стороны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Конгрессе и чиновников.

Первые шаги в этом направлении были сделаны еще в июне. Тогда Госдепартамент сократил продолжительность виз для китайских аспирантов, изучающих авиацию, робототехнику и высокотехнологичное производство, с пяти лет до одного года. По словам чиновников, это было сделано для того, чтобы предотвратить хищение интеллектуальной собственности в стратегически значимых для США областях.

Теперь американские власти, как ожидается, будут внимательно изучать личную переписку и аккаунты в соцсетях тех, кто едет из Китая в Америку в образовательных целях. Тем самым США получат подробную информацию об истинных намерениях приезжих, объяснили собеседники агентства. Предполагается, что сотрудников высших учебных заведений обучат тому, как выявлять шпионаж и киберворовство.

Ведущие американские университеты выступают против такой политики. Ежегодно они получают около 14 миллиардов долларов от 360 тысяч китайских студентов.

Ранее Financial Times писала, что китайские ученые, работающие в западных университетах, ведут сбор информации в пользу армии КНР. В начале октября вице-президент Майк Пенс выступил с докладом о стратегической угрозе со стороны Китая, обвинив его в обширном военном и коммерческом шпионаже.