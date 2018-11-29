Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Лицом к событию

План Навального против монополии "Единой России"

Алексей Навальный

Смотреть комментарии

Проект "Умное голосование" обсуждают Станислав Белковский, Владислав Наганов, Дмитрий Орешкин

Алексей Навальный выдвинул план действий на следующих выборах. Проект назвается "Умное голосование".

Суть его в том, чтобы в условиях, когда власть не регистрирует новую оппозиционную партию, обеспечить консолидированное голосование активных избирателей против "Единой России". За кого? За кандидатов системных партий, способных выиграть в округах у представителей так называемой "партии власти".

Навальный ссылается на осенние выборы, где 4 губернатора неожиданно попали во 2-й тур. Одни выборы были отменены, в 3-х регионах кандидаты Кремля проиграли.

Алексей Навальный теперь пишет: "Надо разрушать монополию «Единой России». Поэтому и ролики записывали за ЛДПР и КПРФ, и оплачивали их продвижение, и я в своей программе агитировал. Это сработало, и плюсы от поражения кандидатов ЕР бесконечно больше, чем минусы от того, что губернатором стал чувак, который за Жириновского или за Сталина".

"Все кандидаты могут быть довольно плохи. Но наша цель — разрушать монополию «Единой России». Разрушим — сможем и нормальных кандидатов выдвигать," - заявляет Навальный, и предлагает регистрироваться на платформе, с помощью которой можно будет узнать, кого поддерживать, чтобы провалить единороссов. Представители оппозиционных партий пока отмалчиваются.

Проект Навального "Умное голосование". обсуждают политолог и публицист Станислав Белковский, независимый политолог Дмитрий Орешкин, политик Владислав Наганов.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 29 ноября в 19:05.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG