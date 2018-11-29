План Навального против монополии "Единой России"

Алексей Навальный выдвинул план действий на следующих выборах. Проект назвается "Умное голосование".

Суть его в том, чтобы в условиях, когда власть не регистрирует новую оппозиционную партию, обеспечить консолидированное голосование активных избирателей против "Единой России". За кого? За кандидатов системных партий, способных выиграть в округах у представителей так называемой "партии власти".

Навальный ссылается на осенние выборы, где 4 губернатора неожиданно попали во 2-й тур. Одни выборы были отменены, в 3-х регионах кандидаты Кремля проиграли.

Алексей Навальный теперь пишет: "Надо разрушать монополию «Единой России». Поэтому и ролики записывали за ЛДПР и КПРФ, и оплачивали их продвижение, и я в своей программе агитировал. Это сработало, и плюсы от поражения кандидатов ЕР бесконечно больше, чем минусы от того, что губернатором стал чувак, который за Жириновского или за Сталина".

"Все кандидаты могут быть довольно плохи. Но наша цель — разрушать монополию «Единой России». Разрушим — сможем и нормальных кандидатов выдвигать," - заявляет Навальный, и предлагает регистрироваться на платформе, с помощью которой можно будет узнать, кого поддерживать, чтобы провалить единороссов. Представители оппозиционных партий пока отмалчиваются.

Проект Навального "Умное голосование". обсуждают политолог и публицист Станислав Белковский, независимый политолог Дмитрий Орешкин, политик Владислав Наганов.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 29 ноября в 19:05.