WMO: 2018 год – один из самых жарких в истории метеонаблюдений

2018 год станет одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений, говорится в докладе Всемирной метеорологической организации (WMO). За первые десять месяцев средняя температура на планете превысила температуры доиндустриального уровня почти на один градус по Цельсию. Если динамика не изменится, то нынешний год займет четвёртое место в списке самых жарких лет, начиная с 1850 года.

Организация также отмечает, что 20 самых жарких лет на Земле приходятся на последние 22 года метеонаблюдений. Глава WMO Петтери Таалас заявил, что нынешнее поколение – "первое, которое полностью поняло серьезность изменений климата, и последнее, которое может предпринять какие-либо меры для борьбы с этим".

В ноябре этого года Всемирная метеорологическая организация распространила ещё один доклад, в котором говорится, что объём содержания углекислого газа в атмосфере достиг критической точки. Именно высокое содержание парниковых газов является одной из главных причин увеличения средней глобальной температуры.

Ранее во Всемирном фонде дикой природы заявили, что из-за деятельности человека с 1970 по 2014 годы уничтожено 60 процентов животных на Земле. Причинами исчезновения видов ученые назвали сельскохозяйственную деятельность человека, охоту и химическое загрязнение океана.

Исполнительный директор фонда Майк Барретт предупредил, что человечество стоит на краю. "Даже если сегодня прекратить уничтожать животных, то природе понадобится пять-семь миллионов лет на то, чтобы восстановиться", – пояснил он.