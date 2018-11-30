Опрос: 17 % россиян готовы поддержать передачу части Курил Японии

Число россиян, готовых поддержать идею передачи Японии нескольких островов Курильской гряды ради заключения мирного договора с Японией, выросло за два года с семи до 17 процентов. Согласно данным опроса "Левада-центра", 74 процента респондентов выступили против передачи островов, ещёдевять затруднились с ответом.

Ранее за весь период исследований — с 1992 года — число россиян, которые выступали в поддержку передачи Курил, не поднималось выше 12 процентов.

В данный момент позитивно к Японии относятся почти две трети участников опроса (61%), отмечают социологи.

Четыре острова Курильской гряды – Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи – вызывают территориальные разногласия между двумя странами с конца Второй мировой войны. Тогда Советский Союз присвоил себе принадлежавшие Японии территории. Проблема статуса островов остается главным препятствием на пути к заключению мирного договора. Россия настаивает на своем суверенитете над островами. Япония заявляет о своих правах на них.

В сентябре президент России Владимир Путин предложил Японии до конца 2018 года заключить мирный договор без предварительных условий. В середине ноября на встрече Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Сингапуре Москва согласилась рассмотреть возможность передачи двух из четырех спорных Курильских островов после заключения мирного договора.

Очередная встреча двух лидеров запланирована в рамках открывающегося сегодня саммита "Большой двадцатки" в Аргентине.