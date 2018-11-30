Часть арестованных украинских военных переводят в Москву

По крайней мере часть украинских моряков, арестованных российскими властями после их захвата в Чёрном море, переводят из СИЗО в аннексированном Крыму в Москву. Сообщения об этом, которые распространили крымские активисты и адвокаты, подтвердила российская уполномоченная по правам человека в Крыму Людмила Лубина. По её словам, в Москву "переводят командный состав".

Российский адвокат Николай Полозов подтвердил сайту Крым.реалии, что украинских военных вывезли из СИЗО Симферополя. Идёт ли речь о всех арестованных или их части - он не уточнил. Всего под арестом оказались 24 украинских военнослужащих, это военные моряки и двое сотрудников Службы безопасности Украины. По крайней мере трое из них ранены, накануне они были выписаны из больницы в Керчи и доставлены в СИЗО.

Как сообщил заместитель министра юстиции Украины Иван Лещина, Европейский суд по правам человека в четверг потребовал от России до понедельника предоставить информацию о местонахождении украинских военных, юридических оснований их задержания, о ранениях и оказанной медицинской помощи.

Три украинских корабля и их экипаж были задержаны Россией в результате силовой операции в Чёрном море, у берегов Крыма недалеко от Керченского пролива. Россия и Украина обвиняют друг друга в провокации. Страны Запада требуют от России освободить моряков, а президент США Дональд Трамп из-за отказа это сделать отменил планировавшуюся на субботу встречу с Владимиром Путиным.