Мединский надеется на "мягкий приговор" по делу Серебренникова

Министр культуры России Владимир Мединский назвал обвиняемых по делу "Седьмой студии", в том числе режиссера Кирилла Серебренникова "уважаемыми и симпатичными людьми" и выразил надежду, что суд вынесет им"предельно мягкий приговор". Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Дождь".

Мединский считает, что защите обвиняемых сейчас надо "просто доказать, что деньги были потрачены на конкретные мероприятия", а не "распиханы по карманам". Если ей удастся это "убедительно" сделать, Мединский, по его словам, "будет очень рад". "Потому что это, действительно, шумное, резонансное, никому не нужное дело",— отметил Мединский, подчеркнув, что вокруг него не стоит "устраивать политику, истерику".

Прежде Мединский называл дело "Седьмой студии", в котором министерство культуры выступает потерпевшей стороной, "неприятным", но "не заказным".

Сотрудников театральной "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина, Екатерину Воронову, Софью Апфельбаум и Нину Масляеву обвиняют в хищении 133 миллионов рублей, выделенных из госбюджета на театральный проект "Платформа" в 2011–2014 годах.​ Все обвиняемые, кроме Масляевой, свою вину отрицают и считают уголовное дело сфабрикованным.