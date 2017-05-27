Мединский впервые высказался о ситуации вокруг "Седьмой студии"

Министр культуры России Владимир Мединский впервые прокомментировал ситуацию вокруг театральной компании "Седьмая студия", созданной режиссером Кириллом Серебренниковым.

Выступая в эфире одного из федеральных каналов, министр сообщил, что его огорчило обвинение бывших руководителей студии в хищении бюджетных средств. Мединский назвал творчество "Гоголь-центра", которым руководит Серебренников, спорным. Говоря о "Седьмой студии", Мединский подчеркнул: речь идет о технических, финансовых и бухгалтерских аспектах, а не об аспектах творческой работы.

В минувший вторник, 23 мая, следователи допросили в качестве свидетеля художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова и как минимум еще трех человек. Допрос прошел по делу о хищении около 200 миллионов рублей, выделенных некоммерческой организации "Седьмая студия". Серебренникова отпустили под обязательство явки к следователю.

Кроме того, следователи допросили директора Российского академического молодежного театра Софью Апфельбаум. В тот же день прошли обыски в помещении "Гоголь-центра" и в квартирах Серебренникова и Апфельбаум. Многие российские деятели культуры выразили солидарность Серебренниковым и его коллегами, выступив с заявлением.