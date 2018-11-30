Израиль отрицает сообщения о сбитом над Сирией самолёте и ракетах

Израильские военные отрицают, что сирийская система ПВО в ночь на пятницу сбила израильский самолёт и ракеты.

В сообщении Армии обороны Израиля говорится, что сирийская ракета, выпущенная системой ПВО, была направлена в сторону Голанских высот. Упала ли она на территории Израиля - не сообщается.

О том, что сирийские военные якобы "сбили несколько объектов", в том числе израильский самолет, сообщали накануне сирийские государственные СМИ. О сбитом самолёте писало и агентство РИА Новости со ссылкой на источник. Позднее оно признало свою ошибку.

Неясно, наносил ли Израиль в самом деле удар по объектам в Сирии или нет. Израильские военные не признали факт удара, а израильская пресса, сообщая о нём, цитирует главным образом арабские источники. Подтвержден лишь факт того, что сирийская ПВО вечером в четверг открывала огонь, в Сети распространены соответствующие кадры и видео. Однако что именно стало причиной открытия огня и были ли сбиты какие-то объекты - неясно.

Израиль ранее неоднократно наносил удары по объектам в Сирии, которые контролировали проиранские вооруженные группировки.

В конце сентября Россия поставила в Сирию зенитных ракетных комплексов С-300. Это произошло после гибели российского самолета-разведчика Ил-20. Он был сбит 17 сентября ракетой советского комплекса С-200, стоящего на вооружении сирийских войск. Сирийцы попали в самолет, пытаясь отразить налет израильской авиации. В результате погибли 15 российских военнослужащих.

В Кремле надеются, что С-300 уберегут российских военных от подобных инцидентов в будущем. Израильская сторона, однако, ранее неоднократно указывала, что продолжит реагировать на любую угрозу национальной безопасности вопреки поставкам С-300. При этом после поставок комплексов подтверждённых фактов израильских ударов по Сирии пока не было.