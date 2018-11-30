Россия отрицает лидерство по темпам распространения ВИЧ в Европе

Российское министерство здравоохранения и Роспотребнадзор назвали некорректным доклад, согласно которому Россия занимает первое место среди стран Европы по темпам распространения ВИЧ за 2017 год.

В российских ведомствах настаивают, исследование Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний и Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) основано на группах риска и не учитывает широкие слои населения.

В своем пресс-релизе Роспотребнадзор и Минздрав называют Россию единственным государством, внедрившим широкое обследование населения на ВИЧ и индивидуальный учет всех пациентов с ВИЧ-инфекцией. В ведомствах считают, что если бы такой метод применили в Европе, показатели там оказались бы выше российских.

Согласно докладу ВОЗ, в 2017 году ВИЧ был выявлен у 160 тысяч человек в регионе, причем на Восточную Европу пришлось 130 тысяч новых случаев, 104 тысячи из которых были зарегистрированы в России.

Авторы доклада утверждают, что на каждые 100 тысяч человек в России приходится 71 больной ВИЧ, на Украине – 37 случаев, в Белоруссии – 26. В Западной Европе – чуть более шести новых случаев. Самые низкие показатели в Центральной Европе, в частности, в Боснии и Герцеговине, Словакии и Словении.