Россию признали лидером по темпу распространения ВИЧ в Европе

Россия занимает первое место среди стран Европы по темпам распространения ВИЧ за 2017 год.За ней следуют Украина и Белоруссия. Об этом сообщается в докладе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний и Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно докладу, в 2017 году ВИЧ был выявлен у 160 тысяч человек в регионе, причем на Восточную Европу пришлось 130 тысяч новых случаев, 104 тысячи из которых были зарегистрированы в России.

Эксперты утверждают, что на каждые 100 тысяч человек в России приходится 71 больной ВИЧ, на Украине - 37 случаев, в Белоруссии — 26. В Западной Европе - чуть более шести новых случаев. Самые низкие показатели в Центральной Европе, в частности - в Боснии и Герцеговине, Словакии и Словении.

Согласно данным Федерального центра СПИД при Роспотребнадзоре, в 2017 году в России с ВИЧ-инфекций живет около одного миллиона человек. По неофициальным данным, полтора миллиона. При этом, как заявил "Интерфаксу" представитель Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу Виней Салдана, только 40 процентов из них охвачены лечением. И связано это, по его мнению, с нехваткой ресурсов.