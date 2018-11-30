"Путину можно, а нам нельзя". Отклики на решение Украины ограничить въезд для россиян

Пограничная служба Украины запретила въезд в страну всем россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Кордон смогут преодолеть только те из них, кто едет на похороны либо "с другой гуманитарной целью". Пётр Порошенко написал в твиттере, что ограничение вводится для того, чтобы Россия не смогла сформировать на территории страны частных армий и "осуществить те операции, которые планировались еще в 2014 году".

Кому-то это решение кажется закономерным, другим - максимально нелепым, третьм же просто обидно за сорванные планы. Галерист Марат Гельман не сможет приехать в Киев на организованную им выставку, председатель совета "Мемориала" Александр Черкасов вынужден отказаться от поездки на конференцию. На собственный спектакль в Одессе не смог попасть артист балета, солист Большого театра Андрей Меркурьев.

​Илья Красильщик

Сижу в аэропорту Риги, читаю новость про запрет въезда россиянам в Украину (а раньше что, можно было?). Мимо проходит Виктор Ющенко

Олег Козырев

Жалко. Люблю приезжать в Киев. Но, строго говоря, такая норма понятна и наверное оправдана давным-давно была бы

Да и семьям теперь труднее будет в гости приезжать

Аркадий Пильдес

Лес рубят, щепки летят, а мне теперь, оказывается, не только на, но и в Украину нельзя.

Кирилл Шулика

Правда, те мужчины, которые надо, едут на Украину там, где им можно.

К выборам еще они что-нибудь родят такое же популистское, но неэффективное. Частные армии явно не едут через Киев. Тут важно, чтобы России не отвечала зеркально на эту глупость.

Но быть российским мужчиной почетно. Всех внесли в список "Миротворца".

Роман Попков

На самом деле грустно и очень смешно насчет "частных армий". И, возможно, эта мера показывает подлинный интеллектуальный уровень действующей силовой и политической элиты. Все политические заказные преступления на территории, подконтрольной Киеву, Кремль совершает исключительно руками украинцев, "участников АТО". Россияне руководят только дистанционно. А ЧВК "Вагнера" как крупнейшая частная армия, формировалась на территории Донбасса, и люди туда ехали не через Борисполь и не через Конотоп.

Но мера, конечно, популярная у слабо ориентирующейся в реальности части электората. Процента полтора плюса в рейтинг Пороху может и даст.

Андрей Шипилов

ОК! Я ̶н̶е̶ ̶у̶в̶и̶ж̶у̶ ̶з̶н̶а̶м̶е̶н̶и̶т̶о̶й̶ ̶Ф̶е̶д̶р̶ ... я не посещу Украину в обозримом будущем, хотя и не планировал там никаких "подрывных операций" и в самой России хрен когда был в последний раз, и единственное, что связывает меня с метрополией, и делает неполноценным гражанином мира, так это мой мордорский паспорт.

ОК!

У меня только один вопрос остался. Куда они денут тот десяток с лишним миллионов обладателей паспортов Украины, которые в своих влажных эротических мечтах видят Путина на украинском троне?

Их-то куда засовывать будут?

Андрей Десницкий

Я невъездной.

При этом дипломатические отношения сохраняются...

Гибридный абсурд.

Иван Глушков

Владимир Владимирович и Петр Алексеевич! У вас состязание, кто тупее выступит?

Андрей Лошак

Пишут что на месяц запрет, что не отменяет его идиотизма

Евгений Шестаков

<Отлично>, чо. Еще один повод почувствовать себя мужчиной. Владимир Владимирович, царство бы ему небесное вместо земного, заказал в Сколково 3D-принтер и лепит из <дерьма> новую страну, без блэкджека, с одними шлюхами. Но некоторые из его врагов таки тоже имеют свой. И лепят просто колобки, чтоб кидать.

Леонид Бершидский

Ездил вот только что в одну страну с сине-желтым флагом; паспорт не показал ни разу, даже в аэропортах. Наплевать им, есть ли он у меня вообще.

Будет так когда-нибудь и везде.

Василий Гатов

(для протокола)

Хотя я в целом против виз, и использования "ограничений свободы передвижения" в политических целях, не могу не заметить, что действия Украины серьезно задели россиян и #СистемуРФ.

Марат Гельман

блин, а я планировал в январе на неделю в гости, а в феврале у нас выставка в Киевском музее

Александр Черкасов

Закрыт въезд в Украину. Кроме гуманитарных целей, "таких, как похороны". А я как раз галоши зашнуровал, - собрался в Киев на конференцию. Но вряд ли ее приравняют к похоронам...

Провластные комментаторы рады новому поводу для резкой критики.

​Мышь в овощном

То есть через Белоруссию летать будут. Вообще странно. Почему Украина не запретила своим гражданам посещение России. У них же военное положение. Нет?

Русское будущее

Запрет на въезд всем российским мужчинам - совершенно четкий и однозначный сигнал последней категории людей, которая продолжала на эту самую Украину ездить. Либералам, оппозиционерам, борцам с путинским режимам и просто интеллигентным диванным войскам.



ИДИТИ <ЛЕСОМ>, как бы говорит этим людям Порошенко.



И - смотрите внимательно - сейчас эти люди будут унижаться ещё сильнее.



«А нас-то за что. Мы ведь хорошие».



Ну, если за предыдущие четыре года так и не дошло...

Мракобор

Разумеется, я считаю, что этого мало. На Украине нужно все запретить, закрыть границу, никого не впускать и не выпускать, всех посадить или расстрелять, машины отнять, в освободившиеся дома заселить ветеранов АТО, любую кириллицу запретить как символ напоминания о присутствии русского языка и перейти на клинопись, а синий, белый и красный цвета запретить под угрозой расстрела.

Один 66-летний гражданин РФ, кстати, под ограничение не подпадает - и не только он, отмечают комментаторы.

​Георгий Вихров

Знаю одного российского мущщину 66 лет. Ему, получается, можно? Это странно.

Борис Надеждин

Получается, Шойгу въедет, а Медведев - нет?

Много и других шуток разной степени сомнительности.

Макс Александров

Вижу заголовок: "Въезд в страну запрещён имеющим российское гражданство мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет"

Лет пять не бывал на территории Украины, так что вопрос праздный: нет ли в этом дискриминации по половому и возрастному принципу? Означает ли это что в соседнем с Россией государстве не считают мужчин старше 60 или женщин людьми, способными представлять угрозу для их страны? Относятся к ним с пренебрежением?

Я-то не обидчивый, меня сложно задеть включением или невключением в какую-то группу. Но почему молчат другие?

Станислав Белковский

Решение понятное и легитимное, но совершенно не европейское по духу.

Ибо налицо явные признаки:

- сексизма;

- эйджизма.

Почему дамы не могут нести угроз национальной безопасности? А люди вообще старше 60? А как быть фигурам с аморфной / переходящей сексуальностью?

Правозащитникам желательно высказаться.

Иван Преображенский

Не верят власти Украины в боевитость российских женщин. Вообще странная гендерная дискриминация

Сергей Доренко

Почему русским мужчинам запретили въезд на Украину? - потому что мужчины на Украине боятся конкуренции русских парней. Дело в том, что девки на Украине очень витальные, они полны животного оптимизма, срамные девки, если правду сказать. А украинские мужчины поголовно - образец интеллигентности и деликатности. Украинский мужчина - духовность и чистота, уважительность и скромность. На третьем свидании просят разрешения подержать девушку за руку. Потом пару месяцев водят её за руку в сквере у оперного театра. И девушки не то, чтобы довольны этим. И тут русские - быстрые и чёткие побеждают. Поэтому им запретили въезд

Кирилл Лятс

Все, не свезло украинским хгарным дывчинам - запретили въезд на Украину российским хлопцам с 16 до 60 лет....

Многие опасаются ответной реакции со стороны России.

Ольга Полищук

Каждый третий знакомый имеет там родственников. Ладно, с друзьями встретимся в Европе. Но, например, мой папа, что должен сделать чтобы увидеть свою маму теперь? <...>

Хочется верить, что с нашей стороны не поступит соразмерной пацанской глупости и ответки.

Анна Монгайт

Госпогранслужба Украины запретила въезд на территорию страны гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Уже прикинули с Сергеем Монгайтом, что в Одессу буду ездить без него. Вот уж неожиданный поворот, когда женщины сверху. Вроде бы мы тщательно избегали поездок в Крым, чтобы не было проблем с Украиной. но все бессмысленно. Месть всегда на уровне мирных граждан. Не могу ответить политически, насолю обывателям. В этом , конечно, Россия и Украина не просто родственники- однояйцевые близнецы. Прямо вижу, как теперь Россия запретит вьезд украинским женщинам 16-60. Некоторые индустрии опустеют..

Но никаких мер Россия пока принимать не стала.

Александр Фельдман

Россия не будет зеркально отвечать на ограничение Украиной въезда в страну граждан РФ. Это было бы нецелесообразно, заявили в российском МИДе. Эту позицию поддержал и глава комитета СовФеда по международным делам Константин Косачёв. «Мы с Украиной не воюем», — пояснил он.

Ну, разумеется. Охотников стрелять себе в ноги и отрезать канал реально квалифицированных специалистов в наших условиях — дураков нет.

Олег Козырев

Россия не будет вводить зеркальный ответ на действия Украины. Мы просто не смогли придумать, чем еще ухудшить жизнь российских мужчин. Все необходимое для ухудшения их жизни и так уже сделано

Пока ограничения введены только на срок действия военного положения, которое должно продлиться не более 30 дней, однако эскалация напряженности в российско-украинских отношениях заставляет многих опасаться, что запрет может продлиться на неопределенный срок.

Денис Синяков

Вот у меня жена украинка и в следующем году там кино снимает. Уж никак не ожидал, что год ее не увижу теперь. А где месяц, там и годы ограничений.

Максим Ярмощук

Мне в это очень хочется верить так как: дальнейший запрет без военного положения будет незаконным и отменен любым судом.. продолжение военного состояния без явных военных действий против Украины не будет поддержано парламентом, так как это уже будет пахнуть узурпацией власти (попытка отмены президентских выборов). Конечно, еще есть вариант начала горячей войны. Но это уже совсем другая история и предмет нового спора...

Станислав Огородников

вообще-то запрет формально не увязан с военным положением. И дискреция пограничных органов в плане "пускать-не пускать" на самом деле весьма широка - это при условии, что найдется тот "любой суд", который вдруг отменит такой формальный запрет.

Эль Мюрид

Логику Украины разбирать смысла нет. Вне зависимости от того, истинна она или ложна, факт в том, что враждебно-сдержанные отношения между Россией и Украиной резко сдвинулись в область просто враждебных. Путин и Порошенко делают всё возможное (по всей видимости, сознательно, так как для бессознательных действий такого порядка выпить столько просто нельзя), чтобы будущие поколения политиков даже теоретически не смогли разгрести те завалы и руины, которые оставят после себя нынешние. Если раньше можно было надеяться на то, что после них придут более адекватные люди и попытаются решить накопившиеся противоречия, то сейчас у этой надежды все меньше и меньше оснований.

Естественно, что присутствует и внешний фактор. Украина довольно сознательно демонстрирует свою незащищенность, что позволяет ей ставить ребром вопрос перед Западом о создании системы безопасности на ее территории. Одним из элементов такой безопасности рано или поздно станет вопрос о размещении военных баз НАТО, что окончательно подорвет безопасность уже самой России - у нас просто не будет времени реагировать на любые действия потенциального противника, вклинившегося в нейтральную ранее территорию на расстояние буквально нескольких сот километров от важнейших стратегических территорий и объектов России.