Украина запретила въезд для мужчин-граждан РФ от 16 до 60 лет

Украина на время действия военного положения запретила въезд в страну для мужчин-граждан России в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом заявил глава пограничной службы Украины Петр Цыгикал.

По его словам, въезд на Украину для них разрешён только с гуманитарными целями — в частности, для участия в похоронах.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что ограничения введены, чтобы Россия не не формировала на Украине отряды "частных" армий, которые на самом деле являются представителями Вооруженных сил РФ. "Чтобы не дать россиянам осуществить на Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году", — написал Порошенко в твиттере.

Накануне стало известно о том, что Украина ввела запрет на въезд в аннексированный Крым для иностранных граждан. Теперь попасть на полуостров можно будет только по украинским документам.