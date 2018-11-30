Вышел на свободу один из первых "интернет-экстремистов" России

Вышел на свободу 35-летний житель Барнаула Сергей Панарин, отбывший трехлетний срок заключения в Бийской колонии-поселении за репост небольшого эссе в соцсети "ВКонтакте", которое суд признал "оправдывающим терроризм".

По словам Панарина, условия содержания в колонии-поселении "были, конечно, не идеальными, но вполне сносными". Он заявил, что в целом не может пожаловаться на отношение со стороны персонала колонии, хотя и были и сложности.

"Заместитель начальника колонии Роман Мазаев мне показался человеком не без морально-психологических отклонений. За эти отклонения, как я понял, его и спровадили на пенсию незадолго до моего освобождения", – рассказал Панарин корреспонденту "Сибирь. Реалий".

​Панарин добавил, что вместе с ним отбывали срок лица, причастные к реальной террористической деятельности. Так, наказание в 2,5 года лишения свободы отбывал уроженец Татарстана, активно распространявший ролики запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство".

"Получается, намеренное распространение таких роликов для суда показалось менее важным, чем мой перепост эссе", – отметил Панарин.

Активист незарегистрированной партии "Другая Россия" Сергей Панарин был осужден 29 мая 2015 года Московским окружным военным судом по статье "оправдание терроризма" на три года лишения свободы в колонии-поселении. Причем судья превысил требование обвинения, запросившего два года лишения свободы. Панарин стал одним из первых россиян, получивших за перепост в интернете реальный срок заключения.