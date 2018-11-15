Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий отмену уголовной ответственности за репосты. Трансляция пленарного заседания велась на сайте Думы.

Согласно поправкам, первым наказанием за репост возбуждающих ненависть или вражду материалов будет административный штраф. Уголовная ответственность будет наступать лишь в случае, если человек уже привлекался к административной ответственности за репост в течение года.​

В Кодексе об административных правонарушениях появится новая статья за возбуждение ненависти либо вражды. За её нарушение гражданам будет грозить штраф до 20 тысяч рублей или до 15 суток ареста. Юридические лица могут быть оштрафованы на сумму до 500 тысяч рублей.

Законопроект о декриминализации репостов внёс в начале октября в Госдуму президент России Владимир Путин. За репосты и лайки в социальных сетях к уголовной ответственности в 2017 году привлекли 461 человека. Во время прямой линии 7 июня российский президент Владимир Путин заявил, что ситуацию с наказанием за подобные действия не нужно доводить "до маразма и абсурда".