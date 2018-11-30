"Спасибо за такую реновацию!"

Дом 25 на улице Красных Зорь в Москве попал под реновацию и его скоро снесут. Сейчас в нем орудуют мародеры, каждый день выбивают окна и двери. В таких условиях здесь продолжают жить восемь семей. Они не могут переехать в новые квартиры по формальным причинам, которые чиновники, придумавшие реновацию, не учли. Но и не все дома, построенные в Москве для переселенцев, радуют новоселов. Многоэтажку на улице Дмитрия Ульянова прозвали "кривой". Стены в этом доме идут волной, а плитка внешней отделки приклеена на скотч.