Драка у метро "Либеральная". Спор между Долиным и Навальным

Спор в фейсбуке об отношении к двойному гражданству Сергея Брилева перешел на личности и превратился во что-то вроде окопной войны среди московского интеллигентского круга, где каждому приходилось выбирать, по какую сторону бруствера быть.

Началось все с поста кинокритика Антона Долина, прокомментировавшего расследование оппозиционного политика Алексея Навального о ведущем телеканала "Россия" Сергее Брилеве, у которого, как выяснилось, есть британское гражданство и недвижимость в Лондоне. Навальный назвал Брилева в расследовании пропагандистом, лжецом и лицемером.

Долин написал:

...Я не могу понять, почему британское гражданство Брилева - сенсация. Почему это зашквар. В чем скрыто "запредельное лицемерие"...

Допустим, Брилев утверждает, что Англией правят лицемерные скоты, а сам получил британское гражданство, и это зашквар и лицемерие. Но ведь и я считаю, что Россией правят лицемерные скоты, а у меня российское гражданство! Это тоже зашквар и лицемерие? Давайте сделаем про меня разоблачительную передачу? Или сам факт двойного гражданства - такой позор, что его хватает для разоблачения? Но подождите, не так ли считает официальная пропаганда?

P.S. Это не попытка доказать, что Брилев - безгрешный ангел. Очень может быть, что он лжёт в каждой передаче. Если так, то это достойно обсуждения и осуждения, а также публичного анализа. Но гражданство при чем?

Навальный перепостил Долина и прокомментировал:

Ой, как хорошо, что он это написал. Я ужасно рад. Прямо завершил идеальный образ всей этой трусливой шушеры, которая и на первом канале хочет шустрить и переживает, что их приличными людьми считать перестанут.

Поэтому там такой микс всегда:

- Оппозиционер по самой очевидной и безопасной теме: защита политзеков, фри Олег Сенцов.

- "Я осуждаю перегибы власти".

При этом обязательные пункты программы:

- Ксению Собчак в президенты. Она наш, она оппозиция, которая нужна.

- Навальный ужасный радикал и новый Путин. Неконструктивно всех ругает.

- постоянный этот лицемерный заход с "вы, конечно, меня обругаете, но...", "Наверное, я туп, но ..."

...Вы только не подумайте, что я защищаю своего вора-начальника с ВГТРК. У нас ведь вообще не все воры. Я, например. Давайте же перестанем осуждать Сергея Брилёва за такую малость. Ведь объединяющее нас важнее различий. Прекрасный типаж этот Долин. Обожаю. Нужно его с Мовчаном скрестить, получится "идеальный холуй, но принимаемый в приличном обществе".

Долин ответил:

Дорогой Алексей Навальный! Уж позволю себе назвать вас так – я поклонник многих ваших расследований, на митинги за ваше освобождение ходил (и еще пойду, если будет повод, я не обидчивый)...

Вам не стыдно переходить на личности? Или я тоже вам враг народа и пропагандист? Ну инициируйте расследование, чего. Вы мне приписываете чудесное "Навальный ужасный радикал и новый Путин". А я ничего подобного никогда не говорил и не писал... И Ксения Собчак для меня не "оппозиция, которая нужна". Но мило, что вы припомнили, что я за нее голосовал – оговорившись, впрочем, и не раз, что голосовал бы за вас, если бы вас на выборы допустили. Впрочем, зачем вашим подписчикам лишняя информация о "трусливой шушере"? На Первом канале я рекомендую фильмы для просмотра, в юмористической программе. Скажите пожалуйста, в чем именно я здесь "шустрю"?

А в чем мое лицемерие? Это-то прямое обвинение. Не раз повторенное. Лицемерие – несовпадение слов и дел. Скажите, в чем именно вы его видите у меня?..

Писал я другое. По-моему, только пропагандисты считают стыдным второе гражданство. А нормальный человек (хотелось думать, что вы такой и есть) считает второе гражданство неотъемлемым правом каждого. Даже если этот каждый трижды мерзавец.

Вот и вся моя простенькая мысль. Вы действуете, перенимая логику врага. На мой взгляд, это ложная стратегия. Вы можете считать иначе. Но как же вышло, что расхождение в этом вопросе вдруг превратило меня в "трусливую шушеру", м? И нет, я не призываю не осуждать Брилева. Я призываю осуждать за преступления, а не за второе гражданство.

Впервые от вас услышал, что Брилев – мой начальник с ВГТРК. Интересно! Он работает на канале "Россия", я – на контракте (не в штате) радиостанции "Маяк". По какой же логике он является моим начальником?

Хорошо бы вам извиниться за вранье. Но знаю, что вы своих слов назад не берете и никогда не извиняетесь. Прямо как ваш любимый противник Золотов. Ладно, я – не вы, переходить на личности – не мой конек.

И вновь Навальный:

...я считаю ваше поведение омерзительным, лицемерным и холуйским. Я показывал на вас всем и говорил: смотрите, как отвратительно. Так делать стыдно. Вы теперь и здесь, увы, вновь ломаете комедию делая вид, что не понимаете в чём обвиняют Брилёва. Вот это всё "вы же нормальный человек, значит должны признать, что двойное гражданство - право каждого". Брилёв не нормальный человек. И работа у него не нормальное. И передача у него не нормальная. И "Маяк" ваш не нормальный. И "Первый канал", где вы именно шустрите не нормальный. А уж "Вести ФМ" совсем не нормальные, даже если вы там просто кулинарное шоу ведёте.

И это уже именно ваша вина, подлость и холуйство, что вы совершенно ненормальные вещи - дикие и неприемлемые - пытаетесь нормализовать и рационализировать. Что касается последней части, то вы уж это, того. Даже для удобной роли божьего одуванчика слишком...

Наверное, это будет для вас шокирующим откровением (как и всеобщие претензии к Брилёву), но если вы зайдете на сайт вашего "Маяка", то прям первое слово слева вверху, прям над красненьким "маяк" написано: ВГТРК. ГРК "Маяк" является филиалом Всероссийской государственной телерадиокомпании. Радиостанция "Вести ФМ" — российская информационная радиостанция. Входит в холдинг ВГТРК. Замдиректором ВГТРК является Сергей Брилёв, чьё британское гражданство вас ни капли не смущает. Сергей Брилёв несомненно является одним из ваших руководителей. Не прямым начальником, но вы к нему находитесь в некоторых субординационных отношениях...

Долин:

Брилев замначальника на телеканале "Россия", а не в холдинге ВГТРК. Телеканал не начальствует над радиостанцией, это бред. А кстати, раз вы прорезались, просто хотел спросить - помните, как я приходил на телеканал "Кактус" в предвыборное время? Как ролик записывал за равный допуск кандидатов - прекрасно понятно, что речь шла о вас? Это тоже проявление лицемерие и трусости, как вам кажется? Отвечайте уж честно, интересно будет знать. Кстати, много к вам сотрудников ВГТРК и Первого ходило? Ну просто для справки.

В тех же комментариях есть ответ Навальному экономиста Андрея Мовчана:

Леша, предлагаю за "холуя" извиниться немедленно, полагаю ты не подумал, когда это писал. Впрочем возможно для тебя люди все холуи - только одни твои, а другие - не твои? Мне правда грустно наблюдать как идет твоя моральная деградация. Тот кто готов пожертвовать порядочностью в борьбе за власть, рискует остаться и без власти и без порядочности.

К дискуссии примкнуло множество людей. Приведем несколько мнений:

Анна Наринская:

Я совершенно поражена постом Алексея Навального насчет Антона Долина и лайками знакомых под ним. Я с мнением Антона про второе гражданство Брилева не согласна и даже выступила у него в треде с возражениями, но понять с какого перепугу Навальный считает, что имеет право на это высокомерие и хамство – совсем не могу. В принципе реплику Антона можно повернуть и так, что Брилев останется отвратительным пропагандистом и без двойного гражданства. Чтоб считать его виноватым в одурманивании населения не надо считать его паспорта.

Почему Навальный ведет полемику вот этим тоном, ничем не отличающимся от соловьевского? Как он смеет интерпретировать чужие поступки самым низменным образом "это Долин подлизывается к своему начальству на ВГРТК"? И как быстро мы придем к разговору о том, что не любить Путина в хороших ботинках не позволяется – потому что на хорошие ботинки у нас честно не заработаешь и значит это лицемерие (тут, правда, можно вспомнить фото самого Навального, упершегося в автозак кроссовкой premiata – но это же, разумеется совсем другое дело).

Как до такого можно опускаться, не понимаю

Отдельный тред в комментариях под постом Наринской был посвящен кроссовкам:

Алексей Беляков А кроссовки премиата – это что-то модное и дорогое?

Anna Narinskaya Более дорогое чем модное

Elena Stafyeva дорогие, сука, небось)

Anna Narinskaya надо иметь правильных друзей с 50% скидкой в леформе

Elena Bakanova вот это сообщение про 50% заинтересовало меня больше всего, прошу прощения за буржуазность))

Alexander Timofeevsky Ой, прелесть, а не ветка. Я бы на месте Навального забрал бы ее к себе в дискуссию как коллективный портрет коллаборационистов и сторонников Долина. (Хотя сам в этой полемике тоже к ним отношусь и поддерживаю, кстати, текст Долина про Брилева).

Алексей Беляков Да, веселенький такой сбой дискурса. Торжество уютного мещанства холодным вечером.

Elena Bakanova это мещанство, Алексей, неуютное отнюдь и вполне себе в рамках дискурса, к теме Брилевых. Я не собираюсь делать вид, что питаюсь святым духом и что я не заметила, как мы обеднели в два-три раза за очень короткий период

Ксения Ларина (перепощен Навальным):

Поскольку дуэль Алексей Навальный с Антон Долин вновь разломила наш и без того чахлый отряд, я считаю необходимым сказать, что я об этом думаю. Потому что я вообще предполагала отсидеться в кустах. Но вот вижу, как мою френд-ленту разрывает страстями.

Я к Антону отношусь больше, чем с уважением, мы давние товарищи , и давние единомышленники (хотя и не без "эстетических" разногласий) - в главном , в принципиальном мы всегда были единомышленниками.

Сравнительно недавно у меня случился похожий спор с Антоном , после его диалога с Юрием Сапрыкиным в рамках Открытой Библиотеки. Я написала довольно резкие слова о мере компромисса, и о тех рисках, с которыми неминуемо сталкивается человек, пытаясь совместить службу государству со служением человечеству. Там началась, конечно, рубка в ветке, и в итоге я этот топор войны закопала у себя в огороде.

Так что, это не первый сюжет на ту же тему в наших окопах, увы.

Мне не понравился пост Антона про ситуацию вокруг гражданства Брилева. Считаю его нечестным... В нем вся ситуация и ее оценки слегка передернуты, и согласна с теми, кто назвал эту позицию Антона, мягко говоря, демагогической. Но я предпочла промолчать. Потому что не хочу опять войны с близким мне человеком...

Но вот теперь, когда позиция Антона стала причиной массовой драки у метро "Либеральная", и народ все подтягивается и подтягивается, и конца драке не видно, увернуться не получится...

Я на стороне Алексея Навального. Который сорвался, конечно. Но никакой клеветы в адрес Антона в его эмоциональном и резком посте нет. И это не переход на личности. Просто пост Антона в какой-то степени завершил этот коллективный портрет довольно многочисленного сообщества людей, которые совмещают службу и служение. Это их выбор.

Выбор Лизы Глинки, Нюты, Чулпан, и многих других замечательных порядочных людей. Есть ли у общества право на осуждение? Да. На обсуждение уж точно. Называть ли это травлей? Нет.

Травля - это то, что устраивает власть Алексею , его семье и его близким. Его товарищам. Его молодым и свободным единомышленникам по всей стране.

Выбор, перед которым нас всех ставит эта власть, эта система - чудовищный, нечеловеческий. И если человек, который свою жизнь тратит на то, чтобы эту систему сокрушить, и идёт на неё напролом, не думая ни о собственной корысти, ни о собственной безопасности, ни о собственных амбициях ,то у этого человека есть право на разочарование в нас.