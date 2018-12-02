Разбор архива. Эфир в 18.05

Ностальгия, паника, злорадство и сожаление: с какими чувствами пишущая и читающая публика воспринимала известие о прекращении работы “Журнального Зала”?

Cуществует ли в России общее литературное поле? Что такое литературное сообщество, в чем проявляется его современный кризис? Кому нужны толстые литературные журналы?

Институциональная цензура и отсутствие идеологической борьбы на страницах современных толстых литературных журналов. Миф о писателе как деполитизированном существе. Миф о читателе, который переходит от бумажных носителей к электронным.

Выставка в галерее “Пересветов переулок” (Объединение Выставочных Залов Москвы), дискуссия в клубе “Перелетный кабак”.

Кураторы выставки Оксана Васякина и Дарья Серенко, феминистки и литераторы, а также социолог литературы Абрам Рейтблат, писатель Александр Снегирев, критик Евгения Вежлян, поэт и художник Лиза Неклесса.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова