В Кремле подтвердили получение писем про Trump Tower в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремль в 2016 году поступало предложение обсудить строительство небоскреба Trump Tower в Москве. Песков в беседе с журналистами сослался на два сообщения, полученные, по его утверждению, от компании бывшего юриста нынешнего президента США Дональда Трампа Майкла Коэна (в публикации Интерфакса обозначен как "М.Коэн").

Автор писем предлагал организовать встречу с Сергеем Ивановым, который в 2016 году еще возглавлял администрацию Кремля. Коэн просил содействовать в налаживании деловых связей в России. По словам Пескова, Майклу Коэну перезвонили "и спросили, при чем здесь администрация президента", а также посоветовали приехать на Петербургский экономический форум. После этого Коэн "пропал".

Ранее издание BuzzFeed выступило с утверждением, что компания Дональда Трампа собиралась подарить президенту России Владимиру Путину пентхаус в Trump Tower в Москве. О том, что эту идею Майкл Коэн обсуждал с Дмитрием Песковым, заявили, как утверждает издание, два неназванных источника в американских правоохранительных органах.

Существование такого плана также подтвердил бизнесмен Феликс Сатер, который изначально предложил построить в Москве Trump Tower. По его словам, они с Коэном собирались подарить Путину самые дорогие апартаменты в небоскребе, стоимость которых оценили в 50 миллионов долларов. Это должно было привлечь других влиятельных бизнесменов к недвижимости в Trump Tower.

В публикации не утверждается, что сам Трамп знал об этом плане. В судебных документах по делу Майкла Коэна информации о нём также нет.

Дмитрий Песков охарактеризовал историю со строительством Trump Tower в Москве так: "Все дискуссии, которые ведутся в США по так называемому „российскому делу“, настолько контрастируют с реальностью, с тем, что было на самом деле, что просто диву даешься".

Сам Дональд Трамп в пятницу у себя в Твиттере назвал сообщения об этом плане "охотой на ведьм". Американский лидер настаивает, что рассматривал возможность построить "здание в России", но не вложил в его сооружение денег, не получил гарантий и не реализовал проект.