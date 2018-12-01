В Кремле подтвердили получение писем про Trump Tower в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремль в 2016 году поступало предложение обсудить строительство небоскреба Trump Tower в Москве. Песков в беседе с журналистами сослался на два сообщения, полученные, по его утверждению, от компании бывшего юриста нынешнего президента США Дональда Трампа Майкла Коэна (в публикации Интерфакса обозначен как "М.Коэн").
Автор писем предлагал организовать встречу с Сергеем Ивановым, который в 2016 году еще возглавлял администрацию Кремля. Коэн просил содействовать в налаживании деловых связей в России. По словам Пескова, Майклу Коэну перезвонили "и спросили, при чем здесь администрация президента", а также посоветовали приехать на Петербургский экономический форум. После этого Коэн "пропал".
Ранее издание BuzzFeed выступило с утверждением, что компания Дональда Трампа собиралась подарить президенту России Владимиру Путину пентхаус в Trump Tower в Москве. О том, что эту идею Майкл Коэн обсуждал с Дмитрием Песковым, заявили, как утверждает издание, два неназванных источника в американских правоохранительных органах.
Существование такого плана также подтвердил бизнесмен Феликс Сатер, который изначально предложил построить в Москве Trump Tower. По его словам, они с Коэном собирались подарить Путину самые дорогие апартаменты в небоскребе, стоимость которых оценили в 50 миллионов долларов. Это должно было привлечь других влиятельных бизнесменов к недвижимости в Trump Tower.
В публикации не утверждается, что сам Трамп знал об этом плане. В судебных документах по делу Майкла Коэна информации о нём также нет.
Дмитрий Песков охарактеризовал историю со строительством Trump Tower в Москве так: "Все дискуссии, которые ведутся в США по так называемому „российскому делу“, настолько контрастируют с реальностью, с тем, что было на самом деле, что просто диву даешься".
Сам Дональд Трамп в пятницу у себя в Твиттере назвал сообщения об этом плане "охотой на ведьм". Американский лидер настаивает, что рассматривал возможность построить "здание в России", но не вложил в его сооружение денег, не получил гарантий и не реализовал проект.
- В минувший четверг Майкл Коэн признал, что ввёл в заблуждение Конгресс, давая показания по делу о вероятном вмешательстве России в президентские выборы в США. Он, в частности, заявил, что в 2017 году предоставил недостоверные сведения о планах строительства Trump Tower в Москве.
- Юрист ранее утверждал, что прекратил заниматься сделкой от лица Трампа в январе 2016 года. Теперь он признался, что продолжал обсуждение строительства с россиянами до июня 2016 года. В июле 2016 года Республиканская партия официально выдвинула Трампа кандидатом в президенты. Трамп отверг заявления Коэна.
- В августе стало известно, что Коэн признал себя виновным в совершении финансовых преступлений в интересах Трампа. Юрист также заявлял, что Трамп во время предвыборной кампании лично одобрил встречу его команды с российскими представителями, которые якобы пообещали компромат на его соперницу Хиллари Клинтон.
- Тогда же газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что в январе 2016 года Коэн якобы направил электронное письмо пресс-секретарю Кремля Дмитрию Пескову. По информации издания, юрист написал, что подготовка строительства Trump Tower приостановилась, и попросил Пескова организовать встречу с человеком, который бы помог дать ход проекту.
- По данным The New York Times, Коэн написал письмо по совету выходца из СССР бизнесмена Феликса Сатера, который якобы обещал "подключить Путина" и тем самым "помочь Дональду стать президентом".
- В США ведётся расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. В начале августа 2017 года спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа" в выборах в 2016 году. Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Привлечённые по делу к ответственности люди, в том числе бывшие сотрудники штаба Трампа, обвиняются в ряде преступлений, но на данный момент обвинений в сотрудничестве с Россией против них не выдвинуто.
- Трамп неоднократно называл расследование спецпрокурора "охотой на ведьм". Москва свою причастность к выборам в США других государствах отвергает.
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