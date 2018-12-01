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Землетрясение магнитудой 7.0 разрушило дороги на Аляске

Карта землетрясения на Аляске

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На Аляске произошло землетрясение магнитудой 7.0, сообщает Геологическая служба США. Это случилось утром 30 ноября по местному времени (вечером по московскому). Эпицентр землетрясения находился примерно в 11 километрах от центра крупнейшего города штата – Анкориджа.

Землетрясение разрушило дороги в районе города и повредило дома. На территории штата был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

В штате было выпущено предупреждение о цунами. Жители расположенного на юге Аляски города Кадьяк перемещались в горы, опасаясь подъёма воды, сообщает CBS. Позднее предупреждение о цунами было отменено.

По предварительным данным, в результате землетрясения и повторных толчков никто не пострадал.

Оценка ущерба пока не подготовлена. Начальник полиции Анкориджа Джастин Долл отметил, что в результате землетрясения “полностью исчезли” участки шоссе Гленна – живописного шоссе, ведущего на северо-восток от города.

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