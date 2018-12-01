Землетрясение магнитудой 7.0 разрушило дороги на Аляске

На Аляске произошло землетрясение магнитудой 7.0, сообщает Геологическая служба США. Это случилось утром 30 ноября по местному времени (вечером по московскому). Эпицентр землетрясения находился примерно в 11 километрах от центра крупнейшего города штата – Анкориджа.

Землетрясение разрушило дороги в районе города и повредило дома. На территории штата был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

В штате было выпущено предупреждение о цунами. Жители расположенного на юге Аляски города Кадьяк перемещались в горы, опасаясь подъёма воды, сообщает CBS. Позднее предупреждение о цунами было отменено.

По предварительным данным, в результате землетрясения и повторных толчков никто не пострадал.

Оценка ущерба пока не подготовлена. Начальник полиции Анкориджа Джастин Долл отметил, что в результате землетрясения “полностью исчезли” участки шоссе Гленна – живописного шоссе, ведущего на северо-восток от города.