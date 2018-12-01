Владелец системы мониторинга СМИ, которой пользуются министерство обороны и администрация президента России, Владислав Клюшин​ подал в суд на журналистов издания “Проект”, связавших его с анонимным телеграм-каналом "Незыгарь". Об этом сообщают “Открытые медиа”.

Предприниматель Владислав Клюшин недоволен статьёй журналистов Михаила Рубина и Романа Баданина. В ней утверждается, что многие люди в Кремле убеждены, что бизнесмен – “держатель” канала “Незыгарь”. Еще один близкий к президентской администрации собеседник издания утверждает, что Клюшин может размещать в телеграм-канале материалы за деньги.

Информация о связи Клюшина с “Незыгарем” дискредитирует и его, и его компанию “М 13” в глазах заказчиков, говорится в исковом заявлении бизнесмена. Статья “Проекта”, утверждается в иске, изобличает его как ненадежного делового партнера и человека, не умеющего хранить конфиденциальную информацию.

Клюшин просит суд обязать “Проект” удалить фрагмент статьи о телеграм-каналах, в которой упоминается канал “Незыгарь”, опровергнуть информацию про него и выплатить ему компенсацию 100 тысяч рублей.

28 ноября издание “Проект” выпустило расследование о том, как российские власти берут под контроль популярные анонимные телеграм-каналы. В нём утверждалось, что власть использует анонимные каналы в Телеграме для борьбы между чиновниками.

Компания Клюшина “М 13” разработала систему мониторинга российских СМИ “Катюша”, которой пользуются российские властные органы. Их туда внедряли первый заместитель главы администрации президента Алексей Громов, руководство ФСБ и Министерства обороны, утверждают журналисты.

В канале "Незыгарь" 1 декабря было опубликовано сообщение, в котором утверждается, что журналисты ошиблись. "Они написали чушь-расследование. Без расследования, без проверок, без фактов. И суд это признает", – пишет анонимный канал.