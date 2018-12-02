Помпео: Трамп отменил встречу с Путиным из-за Украины, а не Коэна

Госсекретарь США Майк Помпео назвал "абсурдным и смешным" предположение, что президент Дональд Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Буэнос-Айресе из-за показаний своего бывшего юриста Майкла Коэна, а не из-за ситуации с захватом украинских военных кораблей и моряков в Чёрном море.

Встреча президентов была намечена на субботу в ходе саммита "Большой двадцатки" в столице Аргентины, однако Трамп отменил её за двое суток до её начала.

Как сказал Помпео в интервью CNN, Россия нарушила международное право, и Трамп своим решением хотел "направить ясное и недвусмысленное послание, что такое поведение неприемлемо".

Помпео сообщил, что лично участвовал в совещании на борту самолёта в Буэнос-Айрес, после которого Трамп сообщил в твиттере о своём решении. Президент США потребовал от России освободить украинские корабли и моряков, назвав это условием встречи. По словам Помпео, этому предшествовало тщательное обсуждение ситуации. Предположения о том, что Трамп принял решение из-за новостей о показаниях Коэна по делу о предполагаемом российском вмешательстве в выборы, Помпео назвал "вашингтонскими играми".

В четверг, незадолго до того, как Трамп заявил об отмене встречи с Путиным, были опубликованы показания Коэна о проекте строительства Trump Tower в Москве, из которых следует, что сотрудники Трампа, возможно, вели переговоры о строительстве небоскрёба в России уже во время его избирательной кампании. То, что причиной отмены встречи с Путиным была не ситуация вокруг Украины, а "внутриполитическая ситуация в США", заявила ранее представитель МИД России Мария Захарова. Такое же мнение высказали многие государственные и лояльные Кремлю российские СМИ.

Владимир Путин на пресс-конференции после саммита в Аргентине заявил, что ему кратко, "на ногах", удалось пообщаться с Трампом и изложить ему российскую версию инцидента в Чёрном море, причём стороны остались при своём мнении. Белый дом эти слова не комментирует.