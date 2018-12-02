Льву Пономарёву грозит административный арест на 30 суток

Московская полиция составила протокол на главу движения "За права человека" Льва Пономарёва. Его обвиняют в "повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия", сообщает "Новая газета".

Речь в протоколе идёт об акции в поддержку арестованных по уголовным делам "Нового величия" и "Сети", которая прошла возле здания ФСБ в Москве 28 октября. В нём сказано, что Пономарёв разместил на своей странице в Фейсбуке пост с призывом участвовать в акции. Также отмечено, что его "страница открыта к просмотру другим пользователям".

Заседание по административному делу Льва Пономарёва пройдет в Тверском районном суде 5 декабря в 10:00. Правозащитнику грозит до 30 суток ареста или штраф до трёхсот тысяч рублей.

28 октября в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону прошли акции в поддержку обвиняемых по уголовным делам "Нового величия" и "Сети". Акция в Москве была организована родителями обвиняемых - они требовали прекратить уголовное преследование своих детей. Мероприятие не было согласовано с властями, хотя заявители подавали уведомления в мэрию в полном соответствии с законом.

Ранее Льва Пономарёва оштрафовали на 10 тысяч рублей за одиночный пикет в поддержку двух арестованных по делу "Нового величия" — Марии Дубовик и Анны Павликовой.

Участники ранее неизвестного движения "Новое величие" были арестованы в Москве в середине марта. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. Четверо из них находятся в СИЗО, ещё шестеро – под домашним арестом. Большинство из арестованных – подростки. При этом обвинение строится на показаниях трёх мужчин, один из которых был внедрён в группу молодежи по заданию ФСБ. Согласно материалам дела, человек под ником "Руслан Д." предложил активистам преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, написал политическую программу и арендовал помещение для проведения "учредительных собраний". Позже стало известно, что он был осведомителем спецслужб.

Уголовное дело о "террористическом сообществе "Сеть"" было возбуждено ФСБ в октябре 2017 года. По нему проходят 11 антифашистов и анархистов из Пензы и Санкт-Петербурга. По версии следствия, они готовили вооруженное восстание и взрывы во время выборов президента России и чемпионата мира по футболу. Обвиняемые неоднократно заявляли, что давали показания под пытками. В четверг двое из них - Дмитрий Пчелинцев и Андрей Чернов - объявили голодовку.