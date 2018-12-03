В Сирии убит один из лидеров ИГИЛ, причастный к гибели заложников

В воскресенье в Сирии один из лидеров "Исламского государства" был убит в результате точечных авиаударов Коалиции под руководством США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя вашингтонской администрации.

По его словам, убитый Абу аль-Умарайн является ответственным за гибель заложников, среди которых — американец Питер Кассиг, работавший в службе спасения. Он был захвачен и обезглавлен экстремистами в 2014 году.

Накануне вечером сирийские государственные СМИ сообщили о воздушной атаке США по правительственным позициям на востоке Сирии.

За последние три года террористическая группировка "Исламское государство", запрещенная в России и других странах, лишилась почти всей своей территории, в том числе ключевых городов — сирийской Ракки и иракского Мосула. Эти города были освобождены региональными партнерами США при воздушной поддержке Коалиции.