За сутки Украина не пустила через границу более 50 россиян

За последние сутки на Украину не пустили более 50 граждан России, сообщил представитель украинской погранслужбы Антон Демченко. В свою очередь, в белорусских госорганах говорят о более чем 200 россиянах, которым за последнюю неделю не разрешили въезд на Украину транзитом через Белоруссию.

Среди тем, которых не пропустили на Украину, есть как мужчины, так и женщины, сказал агентству РИА Новости официальный представитель белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский. Среди 228 человек, которым отказали во въезде, 189 прибыли в страну авиационным путем, остальные ехали на автомобиле. Были также единичные случаи отказов на железной дороге, заявил Бычковский.

Представитель погранслужбы Украины Антон Демченко сообщил, что более 50 россиян не пустили на Украину за последние сутки, поскольку те не смогли подтвердить цель поездки или не имели при себе необходимых документов. По сравнению с ситуацией до введения военного положения поток россиян на пограничных переходах уменьшился вдвое.

В Россию за пять дней без объяснения причин не пустили более 150 граждан Украины, добавил Антон Демченко.

С пятницы 30 ноября на Украине действует запрет на въезд российским мужчинам от 16 до 60 лет. В некоторых случаях россиян все-таки смогут пропускать: въезд разрешен имеющим вид на жительство на Украине или следующим в страну по "гуманитарным причинам", таким как лечение или похороны близких.

Запрет ввели в рамках военного положения, который ввели в ряде областей Украины после инцидента в Керченском проливе 25 ноября, когда российские пограничники обстреляли три украинских военных корабля и арестовали их экипажи. Президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет вводить никаких ответных ограничений на въезд украинцев в России.