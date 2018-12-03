В Москве на создателя движения "Против рабства" напали с ножом

В Москве 2 декабря неизвестный напал на создателя движения "Против рабства" и "Альтернатива" Олега Мельникова. Правозащитник был госпитализирован с тремя ножевыми ранениями. Об этом сообщается в паблике движения "Альтернатива" в социальной сети "ВКонтакте".

Нападение произошло около дома Мельникова. Неизвестный попросил у правозащитника закурить и несколько раз поинтересовался, как его зовут. После того как Мельников отвернулся, злоумышленник ударил его ножом и скрылся. "Я думаю, что этот человек ждал именно меня и знал, где я живу. Он обратился ко мне несколько раз, чтобы убедиться, что я это я", – заявил правозащитник.

Движение "Альтернатива" было организовано в 2011 году. Организация занимается борьбой с торговлей людьми и вызволением их из рабства. На сайте "Альтернативы" сообщается, что за время ее существования были освобождены из рабства более 600 человек.

27 сентября группа "Альтернативы" в социальной сети "ВКонтакте" была заблокирована якобы из-за "подозрительных сборов на благотворительные нужды".