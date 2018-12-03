В Вашинтоне начинаются дни прощания с Джорджем Бушем

В понедельник, 3 декабря, в США продолжалось прощание с 41-м президентом Джорджем Бушем-старшим. Он скончался в минувшую пятницу в возрасте 94 лет у себя дома в Хьюстоне.



Длинный кортеж сопровождал катафалк с останками Буша из похоронного бюро в Хьюстоне в аэропорт Эллингтон, откуда борт номер один доставил его на авиабазу Эндрюс, штат Мэриленд, в окрестностях Вашингтона. В ближайшие дни, до среды, в столице США, в ротонде Капитолия будет выставлен для прощания гроб с телом Джорджа Буша.



В эти дни, 2 и 3 декабря, 30 лет назад, на Мальте состоялась историческая встреча президента США Джорджа Буша с советским лидером Михаилом Горбачёвым. Несколькими неделями ранее в Германии пала Берлинская стена, символ разделения мира на две противостоящие системы. Встреча на Мальте знаменовала окончание "холодной войны", хотя никаких документов, как утверждают участники встречи, подписано не было.





Историки того времени называли мальтийский саммит самой важной встречей на высшем уровне после Ялтинской конференции 1945 года, на которой Сталин, Рузвельт и Черчилль обсуждали планы послевоенного устройства мира. На Мальте лидеры США и СССР обсуждали стремительные перемены, происходившие в 1989 году в Центральной и Восточной Европе.

Во время саммита Джорд Буш выразил поддержку политики перестройки и гласности в государствах советского блока.