Сенаторы-демократы: выход США из договора РСМД - подарок России

Группа сенаторов-демократов обратилась к президенту Дональду Трампу с призывом учесть негативные последствия выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Выход из соглашения в одностороннем порядке станет, по их мнению, "политическим и геостратегическим подарком России", сообщает Bloomberg.

Этот шаг не только показывает, что "Соединенные Штаты готовы отказаться от своих обязательств в одностороннем порядке без какой-либо стратегической альтернативы", но и позволяет России "расширить производство и развертывание" своих ракетных систем, которые угрожают Европе, говорится в письме Трампу, которое подписали члены сенатских комитетов по международным отношениям, вооруженным силами и разведке. Кроме того, это решение отвлечет внимание от правонарушений и злонамеренной деятельности России, полагают сенаторы-демократы.

В октябре Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД),обвинив Москву в его нарушении. Документ, подписанный между США и СССР в 1987 году, запрещает сторонам разрабатывать и иметь на вооружении ракеты наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5,5 тысяч километров. Генеральный секретарь НАТО поддержал США в вопросе о выходе из ДРСМД. Российские власти называли "шантажом" решение США и пригрозили "ответными мерами военно-технического характера".