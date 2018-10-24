Глава НАТО поддержал США в выходе из договора о ракетах

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал США в вопросе о выходе из договора с Россией о ликвидации ракет средней и малой дальности. Столтенберг возложил ответственность за это на Москву.

По его словам, Вашингтон полностью соблюдает соглашение, но оно не может быть эффективным, пока его нарушает Россия. Столтенберг добавил, что, несмотря на действия Москвы, НАТО не собирается увеличивать арсенал ядерного оружия в Европе.

Глава НАТО заявил об этом перед началом военных учений "Единый трезубец-2018" – крупнейших за последние 12 лет маневров, в которых примут участие около 50 тысяч военнослужащих из стран НАТО. Столтенберг отметил, что Североатлантический союз не стремится к конфронтации, но готов защитить своих союзников от любой угрозы.

Ранее о намерении США выйти из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности заявил президент страны Дональд Трамп. Его советник по национальной безопасности Джон Болтон накануне провел в Москве переговоры на эту тему. Кремль заявил, что отказывать от старого соглашения без начала переговоров о новом – очень опасно.