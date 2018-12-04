СМИ: во Франции введут мораторий на повышение налога на топливо

Власти Франции планируют объявить мораторий на повышение налогов на топливо. Об этом со ссылкой на источники в правительстве страны сообщает агентство Франс-Пресс. Об уступках протестующим объявит премьер-министр Франции Эдуард Филипп на встрече с депутатами партии "Вперед, Республика".

По данным агентства, мораторий будет действовать несколько месяцев. При этом телеканал BFMTV утверждает, что участники массовых демонстраций отказались от встречи с премьер-министром для обсуждения проблемы повышения цен на топливо.

Во Франции уже третью неделю подряд проходят акции протеста с требованием отказаться от увеличения налогов на автомобильное топливо. Манифестации организовало движение так называемых "желтых жилетов".

В демонстрации в Париже в субботу участвовали, по данным властей, 75 тысяч человек; протесты во французской столице перешли в крупные беспорядки. Пострадали более 130 человек, около четырехсот были задержаны. Группы мужчин в масках громили витрины бутиков, также серьёзно пострадала Триумфальная арка. Мэрия Парижа оценила ущерб в 3–4 миллиона.