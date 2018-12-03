Протесты во Франции: в Марселе от ранений умерла женщина

В больнице в Марселе на юге Франции скончалась женщина, которая пострадала от взрыва газового баллончика, использованного участниками митинга против повышения налогов на топливо. Это вторая жертва продолжающихся во Франции с середины ноября протестов так называемых "жёлтых жилетов".

По информации французской прессы, находящаяся у себя дома 80-летняя женщина пыталась закрыть внешние жалюзи, когда через окно её квартиры пролетел газовый баллончик, который ранил её в лицо. Пожилую женщину перевезли в больницу и прооперировали. По словам прокурора республики в Марселе, она скончалась "от операционного шока". Неизвестно, умерла ли женщина от полученных ранений или от операции, которую не выдержал её организм.

Во Франции уже третью неделю подряд проходят акции протеста с требованием отказаться от увеличения налогов на автомобильное топливо. В протестах в минувшую субботу участвовали, по данным властей, 75 тысяч человек, тогда как неделей раньше в самом Париже на митинге собрались несколько сотен тысяч человек.

В эту субботу повторились события из предыдущей недели: сотни манифестантов заняли улицы в центре французской столицы, они пытались строить баррикады и подожгли несколько десятков автомобилей. Группы мужчин в масках громили витрины бутиков. В воскресенье власти вынуждены были закрыть Триумфальную арку из-за повреждений, которые монумент получил во время беспорядков.

В столкновениях пострадали 110 человек, в том числе 20 полицейских. Более 300 демонстрантов были задержаны. Мэрия Парижа оценила в 3–4 миллиона евро ущерб французской столицы от действий протестующих и присоединившихся к ним провокаторов, передаёт французская радиостанция RTL.

Президент Эммануэль Макрон заявил, что готов вести диалог с протестующими, однако высказался категорически против массовых беспорядков. По его словам, нет причин, оправдывающих разграбление магазинов, поджоги и насилие в отношении представителей сотрудников безопасности. Французский лидер настаивает на необходимости мирного выражения мнения.

В воскресенье Макрон посетил Триумфальную арку, которую, как сообщает Reuters, осквернили мятежные вандалы. Они исписали монумент, а также проникли в помещения музея внутри арки и повредили там статуи.

Протестующие требуют отмены решения о повышении налогов на топливо. Они считают, что мера, которую правительство называет экологической, на самом деле ударит по самым бедным слоям населения.