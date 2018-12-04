Глава "Победы" заявил о развале системы подготовки пилотов в России

Система подготовки пилотов в России "полностью развалена". Об этом заявил в интервью РБК глава низкобюджетной авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков.

Летные училища выпускают недостаточно пилотов и обучают их на устаревших самолетах, отметил он. Кроме того, у самих училищ также есть проблемы. Так, в Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации нет военной кафедры. Его выпускники после учёбы должны идти в армию, а затем снова тратить время на получение нужных допусков.

Выпускники Ульяновского летного училища, которые окончили учебу в июне и должны были прийти на подготовку в авиакомпанию "Победа", до сих пор не получили дипломы, так как не отлетали нужное количество часов из-за нехватки самолётов.

Гендиректор "Победы" назвал эту ситуацию замкнутым кругом. По его словам, государство потратило огромные деньги, чтобы подготовить студентов "летать на кукурузниках". Авиакомпания готова их переучить за свой счёт, но даже этого сделать не может из-за постоянных сбоев и проблем.

Представитель Росавиации заявил РБК, что в учебных заведениях гражданской авиации нет "кукурузников" и что там используют современные самолёты. Подготовка пилотов проводится по программам, которые соответствуют современным международным стандартам, добавил он. Проблемой он назвал низкие зарплаты инструкторов, которые из-за этого уходят из училищ в авиакомпании.

В августе систему подготовки пилотов в России раскритиковали в руководстве "Аэрофлота" и предложили министерству транспорта трансу ее изменить. В компании также считают, что училища выпускают пилотов меньше, чем нужно отрасли, и что стандарты подготовки летчиков устарели. На июнь 2018 года "Аэрофлоту" не хватало более 60 командиров воздушных судов. В августе авиакомпании "Победа" и "Россия" запросили квоты на иностранных пилотов, чтобы покрыть кадровый дефицит. ​"Аэрофлот" объявил о найме пилотов из министерства обороны и других ведомств.

