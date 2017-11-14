Охота на пилотов

Девять выпускников Челябинского летного училища гражданской авиации (ЧЛУГА) в Бабушкинском районном суде Москвы пытались доказать, что Росавиация неправомерно аннулировала их пилотские свидетельства. Суд на первом же слушании по существу вопроса отказал пилотам в иске. Летчики заявили, что будут судиться до конца, включая Верховный суд и, если понадобится, ЕСПЧ. Эксперты, опрошенные Радио Свобода, считают, что Росавиация, массово отзывая лицензии, не только превышает свои полномочия, но и устраивает "охоту на ведьм", вынуждая пилотов искать работу за границей. И это в то время, когда российским авиакомпаниям не хватает сотен авиаспециалистов.

Летчики просили суд признать незаконным приказ Росавиации №614П об аннулировании летных свидетельств, который ведомство опубликовало 28 июля этого года. После этого 47 из 300 выпускников ЧЛУГА лишились права управлять самолетом.

Пилоты считают, что ведомство превысило полномочия, нарушив их конституционное право на труд. По закону, решение об аннулировании свидетельства может принять или суд, или от него может отказаться сам пилот. Однако большинство пилотов, лишенных лицензий, узнали об аннулировании их свидетельств от... однокурсников. "Росавиация никого не оповещала, вывесила у себя на сайте приказ, и все. Будто мы должны каждый день жить этим сайтом и ждать, когда [наши свидетельства] аннулируют", – говорит пилот Руслан из Казани, один из истцов, попросивший не указывать свою фамилию.

По мнению Росавиации, противоречия в документах свидетельствуют о том, что утвержденный курс не преподавался

По словам представителя Росавиации, ведомство может отозвать лицензии, если они выданы на основании недостоверных данных. В дипломах выпускников Челябинского училища название курса не совпадает с наименованием программы, которая утверждена Росавиацией и представлена в сертификате летного училища на осуществление деятельности. "В дипломе пилота сказано, что он "прошел обучение по программе "Подготовка коммерческих пилотов" по направлению "Летная эксплуатация воздушных судов, двигателей и функциональных систем на уровне пилота коммерческой авиации", – пояснила представитель ведомства в суде. – В то же время в документе указаны два курса: "Подготовка пилотов коммерческой авиации" и "Подготовка пилотов коммерческой авиации из пилотов-любителей". По мнению представителя Росавиации, противоречия в документах свидетельствуют о том, что утвержденный курс не преподавался.

В России получить сертификат пилота можно двумя способами: в шести государственных учебных заведениях или в негосударственных учебных центрах. Программа начальной подготовки есть в вузах Санкт-Петербурга, Ульяновска и в четырех училищах. В АУЦ, которым и было Челябинское летное училище, готовят частных пилотов, ими могут стать специалисты с техническим средним или высшим образованием. По большей части в авиационных учебных центрах проводят именно профессиональную переподготовку.

В сентябре этого года Копейский городской суд признал незаконной деятельность Челябинского летного училища гражданской авиации и запретил ему набирать абитуриентов. Представители училища не согласны с этим запретом и обжалуют его в апелляционном порядке.

Пилот Павел Семченко, обратившийся с иском в суд, считает, что причиной такого решения является то, что училище неподведомственно Росавиации. Обучение там стоит примерно в два раза дешевле, чем в государственных учреждениях, объясняет он. Сама Росавиация является распорядителем бюджетных средств на подготовку пилотов в государственных вузах.

– Все достаточно очевидно: Росавиация устраняет конкурентов. Росавиация сама себя контролирует, сама расходует средства – это поляна для конфликта интересов, – уверен Семченко.

На вопрос пилотов в Бабушкинском суде представителю Росавиации: "Если сейчас вы заявляете, что пилоты не прошли достаточную подготовку, как тогда они прошли тесты Росавиации на теоретическую часть и летную подготовку, получили у вас свидетельства?" – ответ был "не знаю". ‬

Росавиация отзывает лицензии у пилотов уже не первый год. По словам Семченко, к сентябрю 2017 года около 500 пилотов лишились работы по этой причине. Некоторые решения были обжалованы, другие – нет. Представитель Росавиации во время заседания суда сообщила, что более 50 судебных решений уже вступили в законную силу.

Пока идут суды, пилоты не могут работать по профессии. Многие из них не летают уже больше года

Пока идут судебные разбирательства, пилоты не могут работать по профессии. Многие из них не летают уже больше года. Павел Семченко признается, что после того, как его лишили свидетельства, ему пришлось разбираться с воздушным правом, законодательством, регулирующим образовательную деятельность учреждений.

– Поступать в Челябинское училище мне рекомендовали сотрудники Росавиации на Дальнем Востоке. Это было в конце 2014 года. Сам я поступил в 2015 году. В апреле 2017 года я узнал, что меня планируют лишить пилотского свидетельства. Я просто не поверил в это, это бред какой-то. Потом я убедился, что такая работа ведется. На обучение я потратил примерно 2 млн рублей... Я глубоко разочарован происходящим в России, эти люди отнимают у меня возможность строительства своей собственной семьи, детей хочется. Я не хочу позволять больше вот этим людям мешать мне жить. Мне это все напоминает "Доктора Живаго", где человеку просто мешали жить, а он никого не трогал, – говорит пилот.

Семченко собирается пойти до конца и "не позволить Росавиации отнять мечту детства". Пока же он ведет переговоры о трудоустройстве в зарубежную авиакомпанию, поскольку у него есть свидетельство пилота иностранной юрисдикции.

Однако найти работу за границей могут не все. Пилот Руслан из Казани до обучения в Челябинском училище работал в авиационной отрасли в другом государстве, и ради работы пилотом в России ему пришлось поменять гражданство. После решения Росавиации об аннулировании свидетельства жизнь, по его словам, "изменилась в худшую сторону".

– Работаю теперь на стройке. Заливаю промышленные полы. Работа не из легких. Я не жалуюсь, но это не то, о чем я мечтал. И в семье недопонимание, тем более что на свое обучение я потратил 1,76 млн рублей, у меня семья, две дочери, экономили буквально на всем, – признается Руслан.

Владимир Тюрин, председатель правления межрегиональной общественной организации "АОПА-Россия", говорит, что аннулирование пилотских свидетельств – жестокая и, к сожалению, массовая практика.

Требования Росавиации идут вразрез с действующим российским законодательством и стандартами международной организации гражданской авиации ИКАО

​– Эту санкцию Росавиация в последнее время применяет часто, хотя применяет ее незаконно, поскольку таких полномочий у Росавиации нет. Если возникают вопросы к уровню подготовки пилотов, достаточно провести дополнительные проверки и тесты. Но Росавиация лишает лицензий именно тех, кто не учился в государственных вузах, требуя только высшего образования для пилотов. И здесь требования регулятора также идут вразрез с действующим российским законодательством и стандартами международной организации гражданской авиации ИКАО. Причины происходящего говорят об очевидном конфликте интересов в сфере подготовки пилотов – с рынка выдавили практически все негосударственные авиационные учебные центры. Росавиация заявляет о найденных фальсификациях в предоставленных пилотами документах, однако никаких доказательств тому не приводит. Следует понимать, что лишая пилота коммерческой лицензии, ведомство фактически банкротит целые семьи, поскольку многие копят средства и берут кредиты под обучение, инвестируя таким образом в свое будущее.

Гонения на коммерческие центры обучения начались после авиакатастрофы в Казани, которая произошла 17 ноября 2013 года. Тогда при посадке в аэропорту Казани пилоты авиакомпании "Татарстан", как следует из официального расследования МАК, ушли в слишком крутое пике, "Боинг-737" рухнул, 50 человек погибли. Расследование показало, что подготовку летчики проходили в коммерческом учебном центре "Крылья мечты".

В "Аэрофлоте" лишили лицензии КВС, который к тому времени отлетал на Airbus-320 девять лет, получал премии и успел переучиться на Boеing-737

– В этом центре обнаружили откровенный криминал, – говорит Игорь Дельдюжов из Шереметьевского профсоюза летного состава. – Однако потом под этим предлогом начали настоящую "охоту на ведьм" – лишать лицензий практически всех пилотов, которые обучались не в государственных центрах. В "Аэрофлоте", например, лишили лицензии КВС, который к тому времени отлетал командиром на Airbus-320 девять лет, получал премии и поощрения за отличную работу, успел переучиться на Boеing-737. У него оказался новозеландский диплом, признаваемый везде, кроме как у нас, ну это же полный абсурд!

Между тем только в "Аэрофлоте", крупнейшем национальном авиаперевозчике, не хватает 337 пилотов. По данным Росавиации, авиакомпании "Уральские авиалинии" нужно 70 летчиков, "Ай-Флай" 60 пилотов, всего же 623. Из-за острого дефицита кадров пилоты "Аэрофлота" вынуждены летать повышенную санитарную норму – 90 часов в месяц и 900 часов в год (вместо 80/800), переносить отпуска, заявляют в профсоюзе. Многие "вылетали" норму за два месяца до окончания года. Между тем в планах авиакомпании на 2018 год покупка 44 новых ближнемагистральных самолетов, для которых потребуется как минимум 242 новых экипажа, а это еще 484 пилота. Всего же, по данным Шереметьевского профсоюза летного состава, только "Аэрофлоту" нужно около 900 новых пилотов. Столько летчиков выпускают в год все российские летные училища, но это совсем "зеленые" пилоты, а авиакомпаниям нужны опытные, чтобы они сразу могли сесть и полететь.

Свидетельств могут лишиться около 5000 пилотов

В августе этого года Росавиация упразднила программу обучения на пилотов, которая действовала с 2006 года, поскольку в гражданской авиации произошли значительные изменения, которые прежде всего коснулись технического развития при конструировании воздушных судов и техники их пилотирования, объясняли в ведомстве. Новая программа обучения на пилотов была утверждена в марте 2017 года. По данным "Коммерсанта", это нововведение может затронуть выпускников частных и государственных училищ, а свидетельств могут лишиться около 5000 действующих пилотов.

По мнению Дельдюжова, Росавиация должна не закручивать гайки, как сейчас, а наоборот, объявить амнистию, поскольку большинство пилотов, которых лишили лицензии или которым это грозит, учились во время развала Союза и после этого долго летали.

– Да, недостатки при получении дипломов, конечно, были, но это было очень давно. Пусть Росавиация назначит им дополнительные проверки, пришлет своих проверяющих, дополнительные тесты, да все что угодно. И если пересдадут, то лишать их лицензии нельзя, – считает он. – Многие пилоты уже плюнули на все и летают теперь во Вьетнаме или других странах Юго-восточной Азии, где их с радостью берут на работу. Потому что невозможно все время жить в страхе, что в любой момент тебя могут оставить без лицензии, а твою семью – без куска хлеба.