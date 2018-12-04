Советник суда ЕС: Великобритания может отозвать решение о Брекзите

Великобритания может остановить Брекзит в одностороннем порядке, говорится в заявлении советника Европейского суда в Люксембурге. По словам Мануэля Кампоса Санчеса-Бордоны, 50-я статья Лиссабонского договора должна позволять одной из сторон отказаться от уже начатого процесса выхода из ЕС. Пожелания советника Верховного суда Евросоюза необязательны к исполнению, однако в большинстве случаев принимаются во внимание при вынесении окончательных вердиктов.

Заявление стало реакцией на ходатайство группы шотландских политиков. Они попросили суд в Люксембурге пояснить, есть ли у Британии право отозвать свое решение покинуть Евросоюз без согласия остальных 27 государств ЕС. Большинство шотландцев проголосовали за сохранение Великобритании в Европейском союзе в июне 2016 года, в отличие от общего голосования Соединенного Королевства, во время которого было принято решение выйти из ЕС.

На саммите Евросоюза 25 ноября страны-участницы одобрили проект соглашения о Брекзите. Великобритания должна покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года. Затем наступит так называемый "переходный" период, который продлится до конца 2020 года. Судьба документа остаётся неясной внутри самой Британии: у премьер-министра Терезы Мэй пока недостаточно голосов, чтобы провести его через Палату общин.

Проект соглашения предусматривает, что Великобритания выйдет из ЕС, однако сохранит с ним тесные связи, причем по ряду вопросов Британии и после выхода из Евросоюза придется следовать его нормам и решениям. Сторонники Брекзита утверждают, что договор невыгоден Соединённому Королевству, а многие его противники требуют повторного референдума о выходе страны из ЕС, утверждая, что избиратели имеют право высказаться о конкретных условиях "Брекзита". Тереза Мэй, однако, исключает повторный референдум. Если соглашения достичь не удастся, то, по её словам, Британия может выйти из ЕС и без него.