Самая обсуждаемая культурная новость дня - смена руководства в МХАТе имени Горького. Татьяна Доронина займёт почётный пост президента театра, а новым художественным руководителем будет режиссёр Эдуард Бояков. Его заместителем по литературной части - сам Захар Прилепин.

Об этом сообщает официальный сайт министерства культуры, там же есть и комментарий министра Мединского:

Мы обещаем, что театр сохранит свою патриотическую, яркую позицию. Театр будет развиваться. Поддержка театра министерством будет увеличена. Ни одна постановка театра, пользующаяся успехом, не будет снята.

Сложно спорить с тем, что у двух главных героев этой новости есть определённые заслуги перед русской культурой, но и определённая одиозность их имён тоже налицо.

Михаил Калужский:

В преддверии Года театра, или Не опустела без тебя земля.

Андрей Десницкий:

Это же МХАТ имени Горького. Автора очерка "Соловки" и фразы "если враг не сдается, его уничтожают".

Вполне логично.

Надеюсь, что МХАТ им. Чехова останется верным идеалам Антона Павловича.

Алексей Беляков:

Последние годы я все думал. Вот Эдик Бояков. Которого мы так любили – за обаяние, за пассионарность, за «Практику», за поэтические вечера Полозковой. Что с ним стряслось после 2014 года? Он быстро избавился от «либерального сброда», что его окружал, из буддиста стал истово православным, стал певцом русского мира и борцом с его врагами. Страстно полюбил власть. Которую еще незадолго до того публично костерил, вот его цитата из манифеста 2012 года: «Для меня действия власти не новость. Все это привычно, включая насилие, хамство, цинизм и вранье”.

Что же стряслось? Да, человек меняется, это нормально. Но чтобы с такой скоростью и так радикально – гм.

Сегодня, кажется, я получил ответ. Эдик назначен худруком МХАТа. Того, где была Доронина. А это крепкая господдержка, это бюджеты, это тусовки в Кремле. Эдик становится номенклатурой в сфере культуры. Умница Эдик. Лапушка Эдик. Большой русский артист.

Виталий Манский:

30 серебренников для Иуды за годы выросли в цене.

Вячеслав Шмыров:

И это, надо полагать, только первый этап. Следующий - объединение МХАТов и передача здания Московскому МКФ (что давно кулуарно обсуждается чиновниками).

Елена Васильева:

ЗАКОНЧИЛАСЬ ЭРА некогда самой красивой "стюардессы (поправляю цитату: «самая красивая девушка Москвы и Московской области») "Аэрофлота" - ДОРОНИНОЙ Татьяны Васильевны.

МХТ штурмом "взят" разведывательно-штурмовым батальоном полка спецназначения армии Донецкой народной республики, в котором служил замкомандира писатель ПРИЛЕПИН.

МХТ им.Горького, который Доронина много-много лет вела как худрук и главный режиссер, теперь возглавит -

Эдуа́рд Бояко́в (16 июня 1964, Кизилюрт, Дагестанская АССР) — продюсер, театральный режиссёр, бывший гендиректор Театральной премии и фестиваля «Золотая маска».

А за ПАТРИОТИЗМ будет отвечать его заместитель по литературной части Захар ПРИЛЕПИН, прошедший огонь, воду и медные трубы.

Ну конечно, кому как ни бывшему майору и заместителю командира разведывательно-штурмового батальона полка спецназначения армии Донецкой народной республики доверить двигать патриотизм в массы с подмостков театра.

Госзаказ ( в смысле - оплата зала из бюджета) театру обеспечен, не сомневаюсь.

Солдаты Российской армии и Росгвардии, эМВДешники , школьники и студенты - по разнарядке - будут заполнять партер и галерку...

Словом, конец.

Андрей Пронин:

Буа-ха-ха! Директор МХАТа им. Горького - Бояков, главреж - Пускепалис, завлит - Прилепин (интересно, достаточно ли широка дверь завлитского кабинета для пулемета)

Глеб Морев:

Как все-таки судьба смеется над писателем Прилепиным. Бегал с автоматом как Лимонов. Писал про лагерь как Солженицын. Теперь завлит в МХАТе как Булгаков. Только Булгаков работал у Станиславского. А этот - у Боякова.

Владимир Ермилов:

Замхудрукполит Прилепин!

Олег Пшеничный:

В истории МХАТа были разные страницы, конечно. Но бандитов завлитами доселе не назначали.

Алина Полякова:

Я вам говорила, что либеральный реванш не за горами?

Сегодня это произошло. Нам готовят феерический Год Театра. И начнется он с уничтожения МХАТа им. М. Горького!

Беда пришла в доронинский МХАТ - один из немногих театров, который верен традициям русского театра, который держит высочайший художественный уровень, куда можно смело прийти с детьми на любой спектакль, который бережно относится к классике. В театр, который собирает полные залы на 1300 и 200 мест. В театр великой Татьяны Дорониной!

МХАТ им. Горького отдают скандально известному околокультурному функционеру Эдуарду Боякову: создателю "Золотой маски", человеку, который многие годы пропагандировал и насаждал новую драму. Профессиональному буддисту, а нынче профессиональному "православному русскому".

В этой же компании ряженых и бессовестных стервятников Прилепин и Пускепалис.

Марина Давыдова:

Самое забавное, что хранители традиций русского театра из МХАТаимени Татьяны Дорониной воспринимают назначение туда Эдуарда Боякова, как – цитирую – "либеральный реванш".

То есть в консервативно-патриотическом инферно есть свои круги. И мы сейчас наблюдаем, как девятый примерно круг ада начинает войну с примерно восьмым.

Это же богатейший сюжет! Картина маслом эпохи кватроченто.

Не знаю, как вы, а лично я запасаюсь попкорном))

Есть и те, кому новое назначение по душе.

Кстати, о Чичериной. Она в хороших отношениях и с Бояковым, и с Прилепиным, а полтора года назад вступила в основанный ими Русский художественный союз - организацию, которая сперва спровоцировала много споров, а потом как-то потихоньку сошла на нет (об активности РХС можно судить по ленте новостей на его сайте).

Зато Юля Чичерина дала совершенно огненное интервью телеканалу "Царьград". Вот пара отрывков оттуда:

Там борьба Православия с антихристом. Так и есть. Это только начало всей этой большой битвы. Там пиндосня подперла просто. Я сейчас была на самом передке, Желобок, такое место. Он с трех сторон окружен укропами. И вот, есть такая дубрава, древние дубы, я не знаю, лет, наверное, по 500, огромные. Их не спилили, потому что они набиты осколками с Великой Отечественной войны. И там, в дубраве, заросший, стоит памятник солдату Великой Отечественный войны, такой небольшой. Стандартный, в принципе, скромный, много таких у нас тут в Подмосковье тоже везде, где фронт стоял. Такие они, недорогие, самими сделанные на местах. И вот, стоит в этой дубраве, вот так - укропами окружен со всех сторон, стоят наши, держат. Как сказал комбат, Добрый, говорит: «Хуже места нету». В общем, хуже уже некуда, самая <задница>. И он говорит, Добрый говорит: «Вот, спрашивают меня, чего я тут воюю. Мой дед в Великую Отечественную ушел в разведку и так и не вернулся. Может, он тут лежит, - говорит. – И я не дам, я воюю вот за этого бетонного солдата, - говорит. – Я не хочу, чтобы они пришли и сломали его. Просто стою и защищаю его<...>

За что они там воюют? За Русский мир, за что же еще? Это противостояние России и пиндосов. Я так для себя определила. Понятно, что просто там все с ними, и укропы, и норвежцы, там все понаехали, и французы, и биатлонистки латышские. Все там сидят. Негры, которые приезжают на сафари и просто стреляют в старух на огородах. У них обмундирование, барахло, там, они его как бы окупают, или что они с ним делают. Сидят, пьют кофе и просто <отстреливают> там. Электриков на столбах. Допустим, ломают высоковольтную линию – и сидят снайпера просто укропские или какие, уж и не знаю, кто там они по национальности, ждут. В брониках электрики чинят провода. Гибнут. То есть коммунальщиков тоже, там… Короче, подлая, подлая война. Ничего не поделаешь.

Денис Казанский:

Хорошо они там конечно двинулись все. И это еще, можно сказать, лучший представитель народа. Род деятельности которого предполагает наличие хоть какого-то интеллекта. А что уж про основную массу говорить...

Игорь Верещагин:

Может Проханов её укусил?

Роман Попков:

Певица Чичерина рассказывает про прибалтийских биатлонисток на Донбассе. Мне уже 40 лет, впервые я услышал про прибалтийских биатлонисток в декабре 1994-го, в начале "Первой Чечни". Мне тогда было 16 лет. И дальше истории о биатлонистках живут рядом со мной в информационном пространстве уже на протяжении 24 лет. Они бессмертны, эти белокурые бестии. Бессмертны как валькирии. Они - вечный кошмар русских мужчин, и, как мы видим на примереЧичериной, уже не только мужчин.

Андрей Нофенко:

Посмотрел отрывок из интервью Чичериной на канале, уж извините, Царьград ТВ.

Какие же удивительно страшные парадоксы ватного сознания, которые генерирует и поддерживает кремлёвская пропагандистская машина:

- Их "дидов" расстреливал Сталин, но ненавидят они Бандеру.

- Воюют на Донбассе с Америкой, но убивают украинцев.

- Сапог натовского солдата никогда не ступал на их землю, но главный враг - это НАТО.

- Ограбил их Путин, но виноват Вашингтон.