Самая обсуждаемая культурная новость дня - смена руководства в МХАТе имени Горького. Татьяна Доронина займёт почётный пост президента театра, а новым художественным руководителем будет режиссёр Эдуард Бояков. Его заместителем по литературной части - сам Захар Прилепин.
Об этом сообщает официальный сайт министерства культуры, там же есть и комментарий министра Мединского:
Мы обещаем, что театр сохранит свою патриотическую, яркую позицию. Театр будет развиваться. Поддержка театра министерством будет увеличена. Ни одна постановка театра, пользующаяся успехом, не будет снята.
Сложно спорить с тем, что у двух главных героев этой новости есть определённые заслуги перед русской культурой, но и определённая одиозность их имён тоже налицо.
В преддверии Года театра, или Не опустела без тебя земля.
Это же МХАТ имени Горького. Автора очерка "Соловки" и фразы "если враг не сдается, его уничтожают".
Вполне логично.
Надеюсь, что МХАТ им. Чехова останется верным идеалам Антона Павловича.
Последние годы я все думал. Вот Эдик Бояков. Которого мы так любили – за обаяние, за пассионарность, за «Практику», за поэтические вечера Полозковой. Что с ним стряслось после 2014 года? Он быстро избавился от «либерального сброда», что его окружал, из буддиста стал истово православным, стал певцом русского мира и борцом с его врагами. Страстно полюбил власть. Которую еще незадолго до того публично костерил, вот его цитата из манифеста 2012 года: «Для меня действия власти не новость. Все это привычно, включая насилие, хамство, цинизм и вранье”.
Что же стряслось? Да, человек меняется, это нормально. Но чтобы с такой скоростью и так радикально – гм.
Сегодня, кажется, я получил ответ. Эдик назначен худруком МХАТа. Того, где была Доронина. А это крепкая господдержка, это бюджеты, это тусовки в Кремле. Эдик становится номенклатурой в сфере культуры. Умница Эдик. Лапушка Эдик. Большой русский артист.
30 серебренников для Иуды за годы выросли в цене.
И это, надо полагать, только первый этап. Следующий - объединение МХАТов и передача здания Московскому МКФ (что давно кулуарно обсуждается чиновниками).
ЗАКОНЧИЛАСЬ ЭРА некогда самой красивой "стюардессы (поправляю цитату: «самая красивая девушка Москвы и Московской области») "Аэрофлота" - ДОРОНИНОЙ Татьяны Васильевны.
МХТ штурмом "взят" разведывательно-штурмовым батальоном полка спецназначения армии Донецкой народной республики, в котором служил замкомандира писатель ПРИЛЕПИН.
МХТ им.Горького, который Доронина много-много лет вела как худрук и главный режиссер, теперь возглавит -
Эдуа́рд Бояко́в (16 июня 1964, Кизилюрт, Дагестанская АССР) — продюсер, театральный режиссёр, бывший гендиректор Театральной премии и фестиваля «Золотая маска».
А за ПАТРИОТИЗМ будет отвечать его заместитель по литературной части Захар ПРИЛЕПИН, прошедший огонь, воду и медные трубы.
Ну конечно, кому как ни бывшему майору и заместителю командира разведывательно-штурмового батальона полка спецназначения армии Донецкой народной республики доверить двигать патриотизм в массы с подмостков театра.
Госзаказ ( в смысле - оплата зала из бюджета) театру обеспечен, не сомневаюсь.
Солдаты Российской армии и Росгвардии, эМВДешники , школьники и студенты - по разнарядке - будут заполнять партер и галерку...
Словом, конец.
Буа-ха-ха! Директор МХАТа им. Горького - Бояков, главреж - Пускепалис, завлит - Прилепин (интересно, достаточно ли широка дверь завлитского кабинета для пулемета)
Как все-таки судьба смеется над писателем Прилепиным. Бегал с автоматом как Лимонов. Писал про лагерь как Солженицын. Теперь завлит в МХАТе как Булгаков. Только Булгаков работал у Станиславского. А этот - у Боякова.
Замхудрукполит Прилепин!
В истории МХАТа были разные страницы, конечно. Но бандитов завлитами доселе не назначали.
Я вам говорила, что либеральный реванш не за горами?
Сегодня это произошло. Нам готовят феерический Год Театра. И начнется он с уничтожения МХАТа им. М. Горького!
Беда пришла в доронинский МХАТ - один из немногих театров, который верен традициям русского театра, который держит высочайший художественный уровень, куда можно смело прийти с детьми на любой спектакль, который бережно относится к классике. В театр, который собирает полные залы на 1300 и 200 мест. В театр великой Татьяны Дорониной!
МХАТ им. Горького отдают скандально известному околокультурному функционеру Эдуарду Боякову: создателю "Золотой маски", человеку, который многие годы пропагандировал и насаждал новую драму. Профессиональному буддисту, а нынче профессиональному "православному русскому".
В этой же компании ряженых и бессовестных стервятников Прилепин и Пускепалис.
Самое забавное, что хранители традиций русского театра из МХАТаимени Татьяны Дорониной воспринимают назначение туда Эдуарда Боякова, как – цитирую – "либеральный реванш".
То есть в консервативно-патриотическом инферно есть свои круги. И мы сейчас наблюдаем, как девятый примерно круг ада начинает войну с примерно восьмым.
Это же богатейший сюжет! Картина маслом эпохи кватроченто.
Не знаю, как вы, а лично я запасаюсь попкорном))
Есть и те, кому новое назначение по душе.
Кстати, о Чичериной. Она в хороших отношениях и с Бояковым, и с Прилепиным, а полтора года назад вступила в основанный ими Русский художественный союз - организацию, которая сперва спровоцировала много споров, а потом как-то потихоньку сошла на нет (об активности РХС можно судить по ленте новостей на его сайте).
Зато Юля Чичерина дала совершенно огненное интервью телеканалу "Царьград". Вот пара отрывков оттуда:
Там борьба Православия с антихристом. Так и есть. Это только начало всей этой большой битвы. Там пиндосня подперла просто. Я сейчас была на самом передке, Желобок, такое место. Он с трех сторон окружен укропами. И вот, есть такая дубрава, древние дубы, я не знаю, лет, наверное, по 500, огромные. Их не спилили, потому что они набиты осколками с Великой Отечественной войны. И там, в дубраве, заросший, стоит памятник солдату Великой Отечественный войны, такой небольшой. Стандартный, в принципе, скромный, много таких у нас тут в Подмосковье тоже везде, где фронт стоял. Такие они, недорогие, самими сделанные на местах. И вот, стоит в этой дубраве, вот так - укропами окружен со всех сторон, стоят наши, держат. Как сказал комбат, Добрый, говорит: «Хуже места нету». В общем, хуже уже некуда, самая <задница>. И он говорит, Добрый говорит: «Вот, спрашивают меня, чего я тут воюю. Мой дед в Великую Отечественную ушел в разведку и так и не вернулся. Может, он тут лежит, - говорит. – И я не дам, я воюю вот за этого бетонного солдата, - говорит. – Я не хочу, чтобы они пришли и сломали его. Просто стою и защищаю его<...>
За что они там воюют? За Русский мир, за что же еще? Это противостояние России и пиндосов. Я так для себя определила. Понятно, что просто там все с ними, и укропы, и норвежцы, там все понаехали, и французы, и биатлонистки латышские. Все там сидят. Негры, которые приезжают на сафари и просто стреляют в старух на огородах. У них обмундирование, барахло, там, они его как бы окупают, или что они с ним делают. Сидят, пьют кофе и просто <отстреливают> там. Электриков на столбах. Допустим, ломают высоковольтную линию – и сидят снайпера просто укропские или какие, уж и не знаю, кто там они по национальности, ждут. В брониках электрики чинят провода. Гибнут. То есть коммунальщиков тоже, там… Короче, подлая, подлая война. Ничего не поделаешь.
Хорошо они там конечно двинулись все. И это еще, можно сказать, лучший представитель народа. Род деятельности которого предполагает наличие хоть какого-то интеллекта. А что уж про основную массу говорить...
Может Проханов её укусил?
Певица Чичерина рассказывает про прибалтийских биатлонисток на Донбассе. Мне уже 40 лет, впервые я услышал про прибалтийских биатлонисток в декабре 1994-го, в начале "Первой Чечни". Мне тогда было 16 лет. И дальше истории о биатлонистках живут рядом со мной в информационном пространстве уже на протяжении 24 лет. Они бессмертны, эти белокурые бестии. Бессмертны как валькирии. Они - вечный кошмар русских мужчин, и, как мы видим на примереЧичериной, уже не только мужчин.
Посмотрел отрывок из интервью Чичериной на канале, уж извините, Царьград ТВ.
Какие же удивительно страшные парадоксы ватного сознания, которые генерирует и поддерживает кремлёвская пропагандистская машина:
- Их "дидов" расстреливал Сталин, но ненавидят они Бандеру.
- Воюют на Донбассе с Америкой, но убивают украинцев.
- Сапог натовского солдата никогда не ступал на их землю, но главный враг - это НАТО.
- Ограбил их Путин, но виноват Вашингтон.
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