Министры финансов стран ЕС согласовали реформу еврозоны

Министры финансов стран Европейского союза согласовали меры по преобразованию еврозоны. На встрече в Брюсселе представители государств-членов договорились о создании механизма безопасности для банков, оказавшихся в кризисном состоянии. Министры также намерены обсудить создание собственного бюджета для еврозоны.

Идея создания бюджета еврозоны принадлежит президенту Франции. Эммануэль Макрон, кроме прочего, предложил ввести единую систему корпоративных налогов, а также определить минимум заработной платы для каждой страны. Планы Макрона поддержало правительство Германии. Некоторые страны, включая Нидерланды, подвергли инициативу критике.