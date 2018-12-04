ЕСПЧ присудил 1,2 млн евро родственникам похищенных в Чечне и Ингушетии

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил почти 1,2 миллиона евро компенсации родственникам 17 жителей Ингушетии и Чечни, которые пропали в ходе спецопераций 15 лет назад.

Согласно документу, люди бесследно исчезли после того, как были задержаны российскими военными в период с 2002 по 2004 год. ЕСПЧ постановил, что федеральные власти допустили пытки и нарушили права граждан на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, а также эффективные средства правовой защиты.

В октябре ЕСПЧ присудил свыше полутора миллионов евро компенсации по двум делам о похищении людей в Чечне во время спецопераций федеральных войск.