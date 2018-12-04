Татьяна Навка стала совладельцем производителя соли в Крыму

Российская фигуристка и супруга пресс-секретаря президента России Татьяна Навка стала владелицей 16 процентов акций крымской компании по производству соли "Галит". Об этом сообщает The Bell.

Навка получила долю в компании в конце ноября. Примерно в это же время "Галит" выиграла контракт почти на 26 миллионов рублей на поставку технической соли для "Крымавтодор". Компания была единственным подавшим заявку предприятием. По информации The Bell, кроме Навки долю в производственном кооперативе "Галит" имеют член Совета Федерации Юрий Волков, владелец телеканала "Царьград" бизнесмен Константин Малофеев и каскадер Александр Иншаков.

На запрос The Bell Навка не ответила. В компании "Галит" заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, владеет ли фигуристка долей в производстве.

В 2015 году Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального опубликовал информацию об имуществе Дмитрия Пескова и Татьяны Навки. По версии ФБК, стоимость дома в Подмосковье, в котором проживают супруги, оценивалась на тот момент почти в миллиард рублей. Также Навальный обнародовал сведения об огромной стоимости яхты, на которой отдыхал пресс-секретарь президента, о цене часов Пескова, потребовав прокурорского расследования происхождения имущества супругов.