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В Петербурге активист Расулов "получил" 100 часов обязательных работ

Акция "Исчезающая Конституция"

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Суд в Санкт-Петербурге назначил сто часов обязательных работ активисту Тимуру Расулову за акцию "Исчезающая Конституция". Его признали виновным в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия, сообщает "Медиазона".

После заседания суда между активистом и приставами произошел конфликт. Расулова грубо задержали, заломив ему руки за спину. Позже его отпустили, выписав протокол о мелком хулиганстве.

Акция "Исчезающая Конституция Российской Федерации" прошла в начале октября на Сенатской площади Санкт-Петербурга. На фасаде здания Конституционного суда, появилась картина, представляющая из себя обложку основного закона страны, помещенную в золотую раму и пропущенную через измельчитель бумаги.

Картину повесили активисты движения "Время", протестуя таким образом против попрания Конституции, от которой, по их мнению, и без того "практически ничего не осталось".

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