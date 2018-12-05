Спецпрокурор Мюллер рекомендовал суду оставить Флинна на свободе

Спецпрокурор США Роберт Мюллер рекомендовал суду оставить на свободе бывшего советника президента Трампа Майкла Флинна. По словам обвинения, Флинн предоставил следствию ценную информацию о российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году. Об этом говорится в заявлении команды Мюллера в федеральный суд.

В документах, предоставленных спецпрокурором, сообщается, что Флинна допрашивали 19 раз. В ходе допросов бывший советник Трампа передал следователям "информацию о содержании и обстоятельствах взаимодействия между переходной командой (нового президента) и чиновниками из российского правительства", сообщает Reuters.

Приговор Майклу Флинну должны огласить 18 декабря в федеральном суде округа Колумбия. Он проработал на посту советника президента Дональда Трампа всего 24 дня.

Причиной увольнения Флинна послужил скандал вокруг его встречи в Вашингтоне с бывшим послом России Сергеем Кисляком. Чуть больше года назад он признал, что врал ФБР о том, что не обсуждал с Кисляком американские санкции.

Флинн пока что единственный сотрудник администрации Трампа, который признал себя виновным по делу о возможном сговоре штаба Трампа с Кремлем, которое расследует команда спецпрокурора Мюллера. В частности, он рассказал, что люди из ближайшего окружения Трампа, включая его зятя, Джареда Кушнера, давали ему ряд поручений за несколько недель до инаугурации президента.

Трамп отрицает какой-либо сговор своего предвыборного штаба с Россией.

Федеральное законодательство предусматривает до шести месяцев тюрьмы в качестве наказания за преступление, совершенное Флинном. Суд может приговорить его к условному сроку, сообщает Associated Press.