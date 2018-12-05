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Спецпрокурор Мюллер рекомендовал суду оставить Флинна на свободе

Майкл Флинн

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Спецпрокурор США Роберт Мюллер рекомендовал суду оставить на свободе бывшего советника президента Трампа Майкла Флинна. По словам обвинения, Флинн предоставил следствию ценную информацию о российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году. Об этом говорится в заявлении команды Мюллера в федеральный суд.

В документах, предоставленных спецпрокурором, сообщается, что Флинна допрашивали 19 раз. В ходе допросов бывший советник Трампа передал следователям "информацию о содержании и обстоятельствах взаимодействия между переходной командой (нового президента) и чиновниками из российского правительства", сообщает Reuters.

Приговор Майклу Флинну должны огласить 18 декабря в федеральном суде округа Колумбия. Он проработал на посту советника президента Дональда Трампа всего 24 дня.

Причиной увольнения Флинна послужил скандал вокруг его встречи в Вашингтоне с бывшим послом России Сергеем Кисляком. Чуть больше года назад он признал, что врал ФБР о том, что не обсуждал с Кисляком американские санкции.

Флинн пока что единственный сотрудник администрации Трампа, который признал себя виновным по делу о возможном сговоре штаба Трампа с Кремлем, которое расследует команда спецпрокурора Мюллера. В частности, он рассказал, что люди из ближайшего окружения Трампа, включая его зятя, Джареда Кушнера, давали ему ряд поручений за несколько недель до инаугурации президента.

Трамп отрицает какой-либо сговор своего предвыборного штаба с Россией.

Федеральное законодательство предусматривает до шести месяцев тюрьмы в качестве наказания за преступление, совершенное Флинном. Суд может приговорить его к условному сроку, сообщает Associated Press.

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