Суд по делу "Седьмой студии" отложен из-за болезни Малобродского

Бывший генеральный продюсер “Седьмой студии” Алексей Малобродский накануне был госпитализирован в Кардиологический центр имени Мясникова в Москве с гипертонической болезнью . Об этом на заседании суда по делу “Седьмой студии” заявила адвокат Малобродского Ксения Карпинская. Судебное заседание отложено до 10 декабря, сообщает корреспондент Радио Свобода.

Сотрудников театральной "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина, Екатерину Воронову, Софью Апфельбаум и Нину Масляеву обвиняют в хищении 133 миллионов рублей, выделенных из госбюджета на театральный проект "Платформа" в 2011–2014 годах.​ Все обвиняемые, кроме Масляевой, свою вину отрицают и считают уголовное дело сфабрикованным.

7 ноября Мещанский суд Москвы начал рассматривать дело по существу. Ранее Малобродский заявлял о подмене протокола допроса свидетеля в ходе следствия.

В мае Алексея Малобродского - единственного арестованного по этому делу - отпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Это произошло только после того, как ему стало плохо на суде и его пришлось госпитализировать. При этом еще до госпитализации сторона защиты неоднократно требовала отпустить Малобродского из-под стражи из-за его состояния здоровья.