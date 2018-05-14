Следственный комитет освободил Малобродского под подписку о невыезде

Следственный комитет России освободил из-под стражи бывшего директора "Седьмой студии" Алексея Малобродского под подписку о невыезде. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Решение было принято следователем по делу "Седьмой студии" в связи с возрастом и состоянием здоровья обвиняемого. Также указывается на то, что процесс сбора доказательств завершен и Малобродский не сможет оказать влияния на расследование, находясь на свободе.

10 мая Басманный суд Москвы отказался рассматривать очередное ходатайство о переводе Малобродского из СИЗО под домашний арест по медицинским показателям. Бывшему директору "Гоголь-центра" стало плохо, он потерял сознание и упал. В суд вызвали скорую помощь. Врач заявил, что у Малобродского диагностированы признаки острой сердечной недостаточности, подозрение на сахарный диабет и инфаркт миокарда. Несмотря на это Малобродского оставили в конвойном помещении и только через несколько часов разрешили госпитализировать.

Дело о хищении бюджетных средств, выделенных театральной группе "Седьмая студия" на реализацию культурного проекта "Платформа", расследуют с лета 2017 года. Малобродский – единственный фигурант дела, которого держат в СИЗО. Остальные обвиняемые, в том числе режиссер Кирилл Серебренников, находятся под домашним арестом.