По военной линии. Владимир Бекиш – о русских друзьях в Африке

Россия решительно упрочняет свои позиции в мире. Ну, или если не во всем мире, то как минимум на Ближнем Востоке. Ну, или если не упрочняет позиции, то как минимум к этому сильно стремится. Чтобы с Россией разговаривали. Слушали. А то хуже будет. Вот Израиль – плохо слушал, и что в итоге? Россия сильно задруживается с Саудовской Аравией и Турцией. А в Сирии так вообще ракеты С-300 появились.

И уже еще один не вполне любимый миром лидер не очень хорошей организации вдруг оказался обласкан вниманием России. Речь идет о лидере радикальной группировки ХАМАС (многие страны, но не Россия, считают ее террористической) Исмаиле Хании. Он на днях сообщил, что получил от российского дипломата, посетившего офис ХАМАС в секторе Газа, приглашение посетить Москву. Интересно, против кого Россия будет дружить с Ханией?..

Или вот Ливан. Постоянно неспокойная страна, раздираемая религиозными противоречиями, терактами, "оседланная" террористами. Прифронтовая страна. И что? Россия предложила Ливану военную помощь. В частности, подготовку военных специалистов, а также своих советников и инструкторов. Ну, и от широты души – кредитную линию в миллиард долларов на закупку вооружений. Но вот незадача – Ливан от всего этого "счастья" отказался: наверное, знают в Бейруте что-то такое, чего не знают в России…

Думаю, многие помнят трагические события, связанные с гибелью в Центральноафриканской Республике российских журналистов. Эта темная история не просветлела до сих пор, для многих она вообще непонятна. В частности, почему вдруг именно ЦАР вдруг стала объектом внимания России? Как там появились российские военные советники и что там делает пресловутая "ЧВК Вагнера"?

Или, скажем, Ливия. Несмотря на гражданскую войну, развал государственной системы, экономики, Россия уже по сути в Триполи. С поставками оружия, советниками. И опять же, по всему судя, с ЧВК.

Можно, конечно, удовлетвориться простым и понятным россиянину объяснением, доходчиво доставляемым патриотическим телевизором. Конкретно – борьба с терроризмом. Если есть где-то исламские террористы, то Россия смело ввязывается в борьбу с ними в форме "...помощи по просьбе законно избранного правительства". Это и Сирия, это и Ливия, это и Центральноафриканская Республика. В определенной степени это правда. И в Ливии, и в ЦАР, не говоря уже о Сирии, исламские террористы есть. Но если копнуть поглубже, то обнаруживается, что для всех страны, в развитие которых Россия вмешивается с использованием военных методов (как официально, так и своими ЧВК), характеризует еще кое-что.

Это "кое-что" – запасы полезных ископаемых, имеющих вполне себе существенное значение. Причем не только в смысле хороших доходов для "правильных людей", вхожих в кремлевские и сочинские кабинеты и коридоры, но и в смысле контроля Россией сырьевых ресурсов в разных регионах мира – ресурсов, имеющих для Запада важное, а иногда и стратегическое значение.

В последние годы Россия заключила соглашения о военном сотрудничестве с 19 странами Африки и Ближнего Востока

Судите сами. Сирия – это запасы нефти и газа, как доказанные, так и еще неразведанные, на шельфе Средиземного моря. А от шельфа Средиземного моря до европейских рынков рукой подать. Ливия – это богатые запасы нефти, причем совсем рядом с Европой, сутки-двое хода танкера до портов Италии. ЦАР – месторождения редкоземельных металлов и золота, а еще урана. В Ливане, которому столь настойчиво предлагается военная помощь, недавно открытые крупные месторождения газа на шельфе Средиземноморья.

Все приведенные примеры, в общем, хорошо известны. Можно даже возразить мне: ведь полезные ископаемые и минеральные ресурсы имеются и в других странах, также не чуждых исламу, причем вполне себе радикальному исламу. Но не все знают, что, помимо перечисленных стран, Россия присутствует (военная компонента и частные военные компании) на севере Судана, а эта территория знаменита своими запасами золота, потенциальными месторождениями нефти в Дарфуре и редкоземами на шельфе Красного моря. Вооруженные россияне вполне зримо присутствуют и в Южном Судане, богатом и золотом, и нефтью, и, потенциально, ураном. Кроме того, объявлено о том, что в Египте, на шельфе Средиземного моря, открыты огромные запаса газа. И как-то так получилось, что уже в следующем году начнет функционировать российская военная база в египетском порту Сиди-Баррани – и военные советники России, равно как и Вагнер (но не композитор!) уже там. В Сенегале, на самом западе Африки, на океанском шельфе в прошлом году также обнаружили значительные газовые месторождения. И опять так получилось, что российская частная консалтинговая военная компания "РСБ Групп", оказывается, уже там, в Дакаре, "оказывает услуги".

Для справки: за последние годы Россия заключила соглашения о военном сотрудничестве с 19 странами Африки и Ближнего Востока. В том числе в 2017 году – с Нигерией (запасы нефти, газа, золота, меди), Нигером (запасы урана, молибдена, нефти), Чадом (алюминий, перспективы на марганец, хромиты), Свазилендом (железо, золото, уголь), Замбией (медь, кобальт, цинк). В 2018 году к друзьям России по военной линии в Африке добавились Танзания (алмазы, золото, никель, газ), Буркина-Фасо (золото, цинк, марганец, молибден), Эфиопия (газ, золото, платиноиды), Бурунди (никель, 1,5% всех мировых запасов), Гвинея (алюминий, золото), Ботсвана (медь, никель, кобальт).

При этом, скажем, в Сомали совершенно явно есть и террористы, и пираты, и исламисты, но "законно избранному правительству" этой страны Россия военной помощи не оказывает. Может быть, потому что не отметилась пока что Сомали запасами золота, урана, палладия, газа. Показательно, что почти все африканские друзья России по военной сфере не очень отличаются по части благосостояния народа. Или говоря уж прямо, относятся к беднейшим странам мира. Вот рейтинг 149 стран мира за 2018 год по уровню жизни, и места, которые в нем занимают партнеры России: Танзания – 104-е место, Замбия – 105-е, Буркина-Фасо – 109-е, Нигерия – 129-е место, Свазиленд – 130-е, Гвинея – 134-е, Эфиопия – 137-е место; Нигер – 139-е, Бурунди – 140-е, Чад – 146-е.

Есть и еще одна страна в мире, которая обладает огромными ресурсами полезных ископаемых. И при том неуклонно и непрерывно вооружается, чтобы отбить всякую охоту у соседей и завистников эти богатства отнять. И при том народ страны этой, несмотря на огромные природные богатства, живет все время… как-то не очень. И видимо, страна эта хочет, чтобы и другие страны, скажем, похожие на нее богатыми ресурсами страны Африки, были похожи на нее во всем. Эта страна называется Россия.

Владимир Бекиш – эксперт в сфере стратегической безопасности​

Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не отражать точку зрения редакции