Четырём фигурантам "Панамского досье" предъявлены обвинения в США

Министерство юстиции США предъявило обвинения четырем фигурантам дела "Панамского досье". Им вменяют участие в преступных схемах, отмывание денег и налоговые преступления. Дело рассматривается в суде Южного округа Нью-Йорка.

На скамье подсудимых – гражданин Панамы, двое немцев и один американец. Трое обвиняемых находятся под стражей, юрист из Панамы пока на свободе. По версии следствия, обвиняемые на протяжении десятилетий создавали подставные компании и переводили миллионы долларов через оффшоры.

"Панамское досье" было опубликовано в 2015 году Международным консорциумом журналистов-расследователей. Оно представляет собой несколько миллионов документов панамской фирмы Mossack Fonseca, которая занималась обслуживанием офшорных счетов, принадлежавших мировым знаменитостям и политикам.

В документах, в частности, упомянуты имена людей, которых считают приближенными к российскому президенту Владимиру Путину. Среди них – виолончелист и предприниматель Сергей Ролдугин. Международное расследование выявило, что до 2015 года он владел офшорами с оборотом в несколько миллиардов долларов.