Следственный комитет прекратил уголовное дело о растрате в Роскомнадзоре, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых Елену Вяткину. Среди фигурантов дела был пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский. Чиновников обвиняли в незаконных выплатах 58 миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении чиновников Роскомнадзора возбудили в октябре 2017 года. По версии следствия, подозреваемые в течение нескольких лет получали зарплату за сотрудников, которые были приняты на работу только на бумаге, но не работали на самом деле.

Уголовное дело изначально было возбуждено по статье "Мошенничество", но затем было переквалифицировано на растрату. По данным источников газеты "Коммерсантъ", в рамках расследования дела, ФСБ полгода прослушивала телефоны сотрудников Роскомнадозра.

Адвокат Ампелонского Сергей Седаков заявил, что защите удалось доказать, что чиновник ни в чём не виноват. Его слова цитирует "Интерфакс". Дело было закрыто за отсутствием состава преступления.