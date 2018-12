Ай да Пушкин, ай да SVO. Соцсети о переименованиях аэропортов

Народное голосование за новые дополнительные имена для российских аэропортов завершилось 30 ноября. Спустя несколько дней оргкомитет конкурса "Великие имена России" подвел его итоги - и судя по комментариям в Сети, особого энтузиазма они не вызывают. Прежде всего комментаторы, конечно, расстроены тем, что в список претендентов для аэропорта Омска так и не попало имя Егора Летова, а в Калининграде не выбрали Иммануила Канта, но и другие предложения по доименованию вызывают множество вопросов - и порождают много шуток.

Кирилл Шулика

Я ржу просто в голос, если честно...

Аэропорты в Москве - Шереметьево имени Пушкина и Домодедово имени Ломоносова. Почему-то Внуково пока не стали называть имени Королева, потому что его именем назван аэропорт в Самаре (именем Циолковского в Калуге, остался только Туполев). В Воронеже аэропорт имени Петра I. Поэтому по Питеру нет решения - заняты уже Пушкин и Петр II, значит, Александр Невский, других вариантов нет. Но самое смешное с Лермонтовым. Его именем назван аэропорт Минеральных вод, хотя в Пензе за это имя проголосовало 87%, а назовут его либо именем Куприна (7%), либо именем Белинского (4%).

В Екатеринбурге имени Акинфия Демидова. Ну что не сделаешь, чтобы не называть именем Ельцина! В Мурманске аэропорт имени Николая II.

Вообще, конечно, не найти исторических персонажей своих для каждого города это надо постараться. Можно было все аэропорты назвать именем Пушкина и только в Екатеринбурге именем Акинфия Демидова.

Аркадий Бабченко

В <сумасшедшем доме> закончили давать имена аэропортам. Есть совершенно потрясающие:

Аэропорт Гумрак имени Алексея Маресьева (Волгоград)

Аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова (Екатеринбург)

Аэропорт Центральный имени Дмитрия Карбышева (Омск)

Аэропорт Кресты имени княгини Ольги (Псков)

Темпаче!

Все всё понимают про аэропорты и переименования, и даже особо не смеются на эту тему. Зато здорово пошутили сами организаторы.



Было предсказуемо (и, возможно, спланировано), что в Омске выдвинут Егора Летова. "Мы — лед под ногами майора".



Естественно, его заранее решили исключить: русским можно голосовать за мертвых, но далеко не за всех.



Убрали Летова, заодно Мединского дураком лишний раз выставили.



А первое место по итогам отдали генералу Карбышеву. Если кто не помнит, то по официальной советской легенде генерала в немецком плену пытали, поливая водой, пока тот не вмерз в ледяную глыбу. (Его на самом деле пытали, но не думаю что так кинематографично, как Хана Соло)



Ну то есть Летов про лёд, и Карбышев про лёд.



Я уже давно говорю, что чекисты любят пошутить, у них такой своеобразный чексистский юморок, "давайте сошлём Сахарова в Горький".



Вот, ещё одна чекистская шутка в коллекцию

Иван Безденежных

Эти дундуки от пиара, возомнившие себя скрепоносными историками, хотя бы понимают, как адово будет звучать объявление «аэропорт Карбышев закрыт по причине обледенения полосы»?

Семен Кваша

Мы, засранцы, думали эта комиссия нам поможет! Ни хрена она нам не помогла! не пытайтесь покинуть Омск через аэропорт имени генерала Карбышева

ПОСТПРАВДА

Нет Канта и Летова в нашем Отечестве.

Наталья Геворкян

А Пулково как назвали? И почему Высоцкий в Магадане? Не спрашивайте: больше вопросов у тебя нет? )))

Павел Пряников

В голосовании "Имён аэропортов" в Мурманске якобы по предварительным данным победил самый бездарный правитель России Николай Романов. Не хочется предсказывать, но голосовавшим за последнего, добровольно отрекшегося царя из Мурманска, видимо, повезут в качестве гуманитарной помощи "окорочка Трампа" и "каски Адриана". Может, чего-то такое знают правые и консерваторы о будущем России, чего не знаем мы. Ну или отдадут царебожники Мурманск норвежцам (НАТО).

Андрей Лошак

Называть аэропорты именами монархов - это какой-то бездарный римейк комедии "Иван Васильевич меняет профессию". Очень неловко перед Кантом. Опять у его земляков проблемы с моральным законом. Сначала нацисты с комплексом превосходства, теперь вот русские с комплексом неполноценности. Пена, которую вздымают эти невежи, когда-нибудь осядет, и жители многострадального города наконец-то осознают категорическую истину великого мыслителя-гуманиста: "Поступай так, чтобы правило твоей воли могло всегда стать принципом всеобщего законодательства".

Осознав, устыдятся, вернут городу историческое название, а аэропорту дадут имя Канта - величайшего жителя не только Кенигсберга, но и всей планеты Земля.

Иван Курилла

А Гумрак что, правда в "Мересьева", а не Маресьева переименуют? Вот прямо в литературного героя, а не реального человека?

Но вообще, для протокола - я против. "Шереметьево имени Пушкина", "Домодедово имени Ломоносова", - удвоения-то зачем?

Константин Калачев

Шереметьево имени Пушкина, это как улица Цандера имени Гагарина или улица Королева имени графа Толстого. Странно.

Екатерина Винокурова

С доименованием аэропортов я не понимаю главное.

Почему не было в голосовании опции выступить вообще против доименования(я вот люблю Пушкина и Ломоносово, но против переименовывания Шереметьево и Домодедово, ну и с Кольцово, как я понимаю, так себе история)?

Федор Крашенинников

Шерепушкино!

Домоносово!

Петр Шкуматов

Аэропорт Домодедово имени Ломоносова = ЛОМОЕДОВО Запомни и не перепутай! ЛО-МО-Е-ДО-ВО!!!

Анна Зайцева

Горячие новости: аэропорт «Домодедово» назовут в честь Михаила Ломоносова. Т.е., это опять пешком за обозом, что ли?

Юрий Альберт

Государственный Музей Изобразительных Искусств Имени Шереметьево.

Сергей Митрофанов

ЗдОрово, если на фронтоне Шереметьево будет написано:

Оковы тяжкие падут,

Темницы рухнут — и свобода

Вас примет радостно у входа

Алексей Беляков

Поздравляю. Аэропорт Шереметьево получит имя Пушкина.

"И там я был, и мёд я пил;

Прошел тихонько я в вип-зону

И там сидел, но кот учёный

Сказал: талон мне предъяви!"

Татьяна Хейн

Аэропорт Шереметьево имени А Пушкина, В Пушкина, C Пушкина, D Пушкина, E Пушкина и F Пушкина

Илья Эш

Ай да Пушкин, ай да SVO

Игорь Ливант

ПАО "Московский Межконтинентальный Краснознаменный Аэропорт Шереметьево Города-героя Москвы имени Великого Русского Поэта (арапского происхождения) Нашего Всего (подло убитого французским террористом) Александра Сергеевича Пушкина"

Сергей Доренко

Должен подметить, что в шереметьевском терминале F мы часто видим широко расселившихся на баллюстраде эфиопов, сомалийцев и др представителей нилотских народов - все они родственники АСПушкина. Они там обычно задержаны русскими силовиками. В то же время родственники Дантеса брезгливо проходят мимо

​Гуго Карлович

Зона улёта в Шереметьева будет носить имя Пушкина, а прилёта – Маркиза де Сада.

Многие пытаются представить себе, как будет устроена жизнь с новыми наименованиями.

Денис Драгунский

НАСЧЕТ АЭРОПОРТОВ -

это как будет реально звучать и указываться на картах, билетах и т.п.: Москва, аэропорт Пушкина, Москва, аэропорт Ломоносова? Moscow, Pushkin Airport; Moskau, Lomonossow Flughafen?

Или: Московский аэропорт "Шереметьево" имени Пушкина, московский аэропорт "Домодедово" имени Ломоносова?

Кто-нибудь знает? Расскажите!

Кирилл Шулика

Авиарейсов из Питера в Псков, наверное, нет. А так бы было хорошо. "Уважаемые пассажиры! Наш самолет летит по маршруту аэропорт имена Александра Невского в аэропорт имени Княгини Ольги!". А может быть: "Уважаемые пассажиры! Наш самолет летит по маршруту аэропорт имени Акинфия Демидова в аэропорт Юрия Рытхэу".

Елена Зелинская

Я так до конца эту ерунду с переименованием аэропортов и не поняла. Что теперь - будет аэропорт Шереметьево имени Пушкина? Или нам надо будет забыть слово Шереметьево и теперь называть этот аэропорт имени Пушкина. Типа,- мне билет из имени Пушкина в имени Николая Второго. А слово Шереметьево вопще выходит из оборота?

Да и как будет с международными обозначениями? Как багаж-то будут размечать по всему миру?

Это еще хорошо в Мурманске мимо Папанина проскочили, а то ведь могли совсем опозориться... То есть когда, например, имена Войкова и Бела Куна предлагали убрать, не было ни денег, ни желания. А теперь свободно кто-то не дрогнувшей рукой внес имя Папанина, типа на льдине, и ничего.

Да ладно, справимся. Забудем. И Шереметьво забудем.

И Пулково. Забывать-то мы мастера.

Александр Гаврилов

Сегодняшняя новость про переименования аэропортов выводит нас на новую ступень тотальной идиотии. Глобальные коды аэропортов, разумеется, никто переписывать не станет, так и останется «ПУШКИН – SVO» в качестве памятника (надеюсь, недолгого) всей [идиотской] культурной политике [Мединского].

Сторонники затеи считают, что дополнительные имена аэропортов заставят россиян заинтересоваться историей, которая за ними стоит.

Егор Холмогоров

Мне нравится идея наречения российским аэропортам имен замечательных русских людей. Нравится тем, что мы, наконец-то, перестаем быть страной безымянной истории, страной без героев.

Пара царей, полдюжины полководцев, дюжина писателей и художников, хорошо если два десятка героев Великой Отечественной. Такой багаж большинство из нас выносит из школы и в лучшем случае проносит его без потерь через жизнь, а не так что «Картина Репина «Боярыня Морозова».

Наша история должна перестать быть безымянной. И для этого хорошо бы чтобы имена великих людей были на самом видном месте. А уж названия аэропортов - куда как виднее. <...>

Будем честны - никто не интересовался историей деревень Внуково, Кольцово, Емельяново, даже говорящим названием «Шереметьево». А вот биографией того, в честь кого назван аэропорт, заинтересуется немалое число людей. А значит в нашей жизни появится больше исторических маяков.

Митя Самойлов

Закончилось народное голосование на тему - какое имя дать аэропорту.

И результаты - да не так важно, какие там результаты. Вполне ожидаемые.

Что это изменит? Ничего.

Когда люди летят в Будапешт, они в последнюю очередь думают о том, что сейчас приземлятся в аэропорту Ференца Листа. Там, кстати, о Листе не напоминает ничего.

В чью честь назван аэропорт Варшавы?

То-то же.

В честь Шопена. Но об этом мало кто знает, в первую очередь, потому что мало кто летает в Варшаву.

Все коды аэропортов международные, утвержденные. Никто их менять не будет. SVO и VKO таковыми и останутся.

(Ох, сейчас вспомнил, что мне в конце месяца лететь из DME, и сразу стало грустно. Дорога в DME - это тоскливо, долго, мучительно, а в конце на подъезде к аэропорту там кладбище).

Не дали имя Летова омскому аэропорту. И не дали бы никогда. Дадут имя Карбышева, который умер от того, что его на морозе немцы обливали ледяной водой. Что не точно. Но вероятно. Есть в этом некоторая ирония. Омск и смерть от переохлаждения.

В целом, вся эта мажорная суета с именами никак на нашу жизнь не повлияет. Более того, еще отдельно будет решаться, как что назвать. Там будут учитывать разные факторы помимо народного мнения. На Ломоносова претендует Архангельск, на Петра I - Воронеж.

Так зачем всё это нужно?

Во-первых, это было довольно весело и безвредно.

Какое-то миролюбивое общенациональное кипение с умеренными возмущениями и доброжелательной аргументацией.

Такая дистиллированная общественная жизнь. Как всенародный разговор о погоде.

Мне это понравилось именно как опыт создания неагрессивного дискурса во время всеобщего осатанения.

А, во-вторых, вы посмотрите, какая прелесть. Да, Кант в Калининграде не победил. Но там победила Елизавета Петровна.

Мне несколько обидно за Канта.

Но аэропорт имени Елизаветы Петровны - это при всех скидках и оговорках - самое русское, что может быть на свете.

Звездное небо над взлетной полосой и Елизавета Петровна посреди нас.

Дмитрий Ольшанский

К затее с переименованием аэропортов я сначала отнесся скептически, но потом этот аттракцион и меня до некоторой степени захватил.

И - неожиданно для себя - я должен признать, что получилось все совсем не так плохо, как мне казалось сначала.

Княгиня Ольга во Пскове, Елизавета Петровна в Калининграде, Екатерина Великая в Краснодаре - это приятно.

А самое главное счастье - Николай Второй в Мурманске - это и вовсе прорыв.

И дело здесь совсем не в том, что хорошего или плохого сделали те или другие князья, цари или императрицы, и чем именно надо особенно гордиться.

Дело в том, что России нужно еще какое-то прошлое, кроме советского, и еще какое-то понимание своего места в истории и в мире, кроме места наследника РСФСР - с мавзолеем Ленина, "дружбой народов", "борьбой за мир", песнями Аллы Пугачевой и, шире, старыми песнями о главном, которые как начали петь примерно в 1995 году, так и не перестают до сих пор.

У нас еще до Иосифа Виссарионовича и Леонида Ильича здесь тысячу лет что-то происходило - и кое-что более интересное, чем диалектический материализм и интернациональный долг в братской Анголе.

Но эта тысяча лет русской культуры в последнее время куда-то делась под страшным напором ностальгии по космическим кораблям, бороздящим Большой театр.

И аэропорт имени Николая Второго - это в нынешних условиях самый настоящий прорыв в область политической запрещенки, на запретную территорию. Практически как Егор Летов.

И дело, повторяю, тут не в заслугах Столыпина или драме Ходынки, - а в том, что у нас как у нации есть другое родство и другое происхождение, а не только 7 ноября и 23 февраля сто лет назад.

И если для того, чтобы напомнить об этом родстве, нужно было поиграть в аэропорты - прекрасно.

Другим все это кажется профанацией.

Дмитрий Аграновский

‪Из конкурса «Великие имена» получилось полное позорище - как из всего, к чему они прикасаются.‬

Владимир Милов

Жуткие ощущения от этой штуки с переименованием аэропортов - и не из-за аэропортов, многомиллиардной стоимости или дикой нашей кампанейщины - а из-за того, что я давно не видел ничего такого, что так выпукло давало бы нам понять, чего стоит вся наша тысячелетняя история.

Лучше всего тысячелетнюю историю России, наверное, описал Джон Леннон своей фразой "Before Elvis, there was nothing".

За право представлять тысячелетнюю историю России соревнуются Акинфей Демидов (Екатеринбург) и Лиза Храброва (Калининград). Где-то на подходе герой всех голливудских фильмов о России Пушкин (так там зовут более 50% русских персонажей) и Коля Голштейн-Готторп из Мурманска.

Черт возьми, если бы строители одной из самых успешных, уважаемых и любимых всеми стран XXI века (а возможно и самой успешной, уважаемой и любимой всеми страны XXI века) Конрад Аденауэр и Людвиг Эрхард вместо модернизации и реформ начали бы копаться в прошлом и перезывать аэропорты именами Бисмарка, кайзера Вильгельма и Гинденбурга, то я с ужасом думаю, где бы мы все были сейчас.

Эль Мюрид

В Мурманске аэропорт теперь будет носить имя Николая Второго. В общем-то, это дело мурманчан, в конце концов, им теперь с этим жить, так что вопрос даже не в итогах самого голосования.

Интерес вызывает сам процесс поименования транспортных узлов громкими именами. Причем зачастую, скажем так, весьма неоднозначными. Но самое главное - если бы речь шла о конкурсе названий возведенных при нынешней власти объектов, была бы логика. Мы строили, строили, и наконец, построили. И вот теперь решили как-то назвать. Однако берется то, что сделано руками тех, кто был до них. Логично было бы спросить разрешение у тех, кто строил всё это, возводил, радовался делу рук своих. Но нет, как это принято в современной России - берется чужое и вот с этим чужим и проводят манипуляции. Весь юмор происходящего в том, что нынешние и гвоздя не вбили, скорее наоборот - разрушили всё, до чего дотянулись. И вот что ещё осталось недоуничтоженным - красят в зеленый цвет. Шоп красивше было на фоне руин.

А почему в конкурсе участвуют заведомо скандальные и вызывающие жесткое противостояние имена - тоже понятно. Духовной скрепой путинской России является звериная ненависть. Вокруг враги, внутри и снаружи. Только ненависть всех ко всем гарантирует бандитам, захватившим власть, что народ не сумеет объединиться, чтобы отправить их туда, откуда эти урки выползли - обратно в подворотни. Для этого и нужно культивировать бесконечную ненависть, злобу, зависть - весь набор самых отвратительных качеств, которые вообще существуют в человеке. Достаточно день посмотреть российское телевидение, чтобы получить на месяцы вперед заряд самого отвратительного, что вообще может существовать в человеке.

Поэтому все мероприятия власти (осознанно или неосознанно, на инстинктах) - они про культ ненависти. От памятной доски убийце миллиона блокадников в самом центре блокадного Ленинграда в пяти километрах от Пискаревки до шаманских плясок вокруг имени последнего царя, который запомнился Ходынкой, Ленским расстрелом, карательными экспедициями, двумя бездарными войнами, воровским окружением и ежедневной охотой на ворон и кошек между скучными государственными делами. И распавшейся страной. Да, конечно, это все большевики-безбожники, какой спрос с руководителя государства, правившего страной всего-то 22 года. Ну что можно успеть за какие-то 22 года?

Ольга Седакова

Один из первых лозунгов горбачевской перестройки - "Называть вещи своими именами". Исправление имен, как Конфуций предлагал. Моя умная подруга добавила: "Называть чужие вещи своими именами".

Между тем в некоторых городах вокруг переименования разыгрались нешуточные интриги.

Денис Тукмаков

Какая чудесная интрига получилась в голосовании за название аэропорта Минеральных вод!

Было там три кандидата: Ермолов, Лермонтов и Солженицын. Чтобы не допустить победы последнего, народ стал дружно топить за поэта — и в итоге тот выиграл с фантастическим 367.681 голосом (в других аэропортах побеждали с 20, 50, 100 тысячами голосов).

Но интрига была не в этом. Поняв, что в лоб Лермонтова не прошибёшь, сторонники Исаича решили сделать ход конём и... поддержать убитого поэта в голосовании в Пензе!

Расчёт был на то, что в случае более убедительной победы в Пензе Лермонтов достался бы тамошнему аэропорту, а в Кавминводах объявили бы второй тур — уже без поэта. А там уж как кривая вывезет: ненавистников генерала Ермолова в стране хватает...

Второй тур приключился, например, с Петром I в Питере: там он победил, набрав всего 47%, тогда как в Воронеже — 59%. И теперь воронежский аэропорт будет носить имя императора, а на Неве объявлено новое голосование (с выбывшим, впрочем, Пушкиным).

В общем, задумка сторонников Исаича была по-своему гениальной. Но — не срослось. В Пензе Лермонтов с ошеломительными 355.702 голосами набрал "лишь" 87%. А в Минеральных водах — 89%.

В итоге Солженицын со своими 3% (предпоследний результат по России) пролетает, а в Пензе во втором туре у меня для вас есть "другие писатели" — Белинский и Куприн.

Как и прежде, многие уверены, что "Великие имена" были придуманы специально для того, чтобы увести внимание граждан от других насущных проблем.

Сталингулаг

Такой искусственный ажиотаж вокруг переименования аэропортов выглядит попыткой сменить занавески в горящем доме. Ходит по комнате мужчина с важным видом, всё присматривается к окну и не может решить, какой цвет подойдёт к догорающему дивану. Особенно смешно наблюдать, как пытаются создать интригу вокруг этого голосования, как будто простым людям откровенно не <плевать> на то, чьё имя будет носить аэропорт Шереметьево - Пушкина или Ломоносова. Вы лучше спросите их, как часто жители Саратова или Камчатки с зарплатами 15 тысяч рублей летают на самолётах. Будет ли им комфортнее вылетать из Ломоносова или из Пушкина? Поинтересуйтесь. Интересно, они вас только <подальше> пошлют или ещё и пнут за то, что всякой ерундой от реальных проблем отвлекаете? Таких, как например во Владивостоке, где директор школы предложил по очереди родителям преподавать детям русский язык, потому как на место учителя уже полгода никого не могут найти из-за низкой зарплаты. Какое там, кстати, имя выбрали аэропорту во Владивостоке? Надеюсь «делом займитесь шакалы <чертовы> а не головы людям морочьте». Красиво бы смотрелось, особенно на лбах многих чиновников

Если кто-то и правда придумал давать аэропортам имена, чтобы создать повод для обсуждения на пустом месте, затея удалась настолько, что можно продолжать в том же духе и дальше - в России и за ее пределами всегда найдется что переименовывать.

Мюсли вслух

Назовём вокзалы именами знаменитых пассажиров. Курский вокзал имени Льва Толстого, Павелецкий вокзал имени Олега Янковского, Ярославский вокзал имени Василия Шукшина и так далее

Елена Панфилова

А вокзалы не будем никем называть, нет? Вариантов море. Но красивее всего вообще РЖД имени Анны Карениной.

Игорь Свинаренко

Переименования. Глупо, что в Мск два метро Смоленские и два Арбатские. А надо сделать по три. Назвать так новые станции! Нехорошо что есть станция метро просто Аэропорт. Их же переименовывают, аэропорты-то. Пусть будет метро Аэропорт им. Пушкина и Лермонтова. А вот метро Библиотека им. Ленина -- название не менять! Как раз потому что такой библ. давно нету. Кремль <черт побери> без названия остался, позор. Имени чтоб он кого? Строиои итальяхи, пусть будет им. Тольятти. Пушкинских музеев маловато 3-4 и обчелся. Ещё б пяток не помешал...

Александр Рыклин

И кстати, почему только аэропорты? Давайте все тут нахрен переименуем - города, улицы, реки, птиц и животных, памятники... Пусть памятник Льву Толстому будет памятником Назыму Хикмету....Начнем с чистого листа! Хочу, чтобы барсуки теперь назывались енотами, куры - стрижами, а Тверской бульвар - Коровинским шоссе! И на Западе все переименуем... Но им не скажем, пусть путаются... Возьмем рейс "Москва - Лондон"... Но мы-то знаем, что Лондон это уже бывший Копенгаген... Вот ржачка будет!